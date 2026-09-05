Pogačar po operaci klíční kosti předčasně ukončil sezonu a přijde o MS

Tadej Pogačar předčasně ukončil sezonu. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění z Vuelty a nezúčastní se tak mimo jiné světového šampionátu.
„Samozřejmě jsem takhle sezonu končit nechtěl, ale teď je hlavní se pořádně zotavit a dát tělu veškerý potřebný čas,“ řekl Pogačar. „Nicméně i tak to byla výjimečná sezona a jsem pyšný na to, co jsme dokázali,“ dodal.
Sedmadvacetiletý Pogačar se zranil v osmé etapě Vuelty, kterou do té doby jasně vedl. Kromě dislokované zlomeniny klíční kosti utrpěl také zlomeninu krčního obratle, otřes mozku a různé odřeniny.
V pondělí podstoupil operaci klíční kosti a ve čtvrtek byl z nemocnice v Barceloně propuštěn. V rekonvalescenci bude vítěz Gira d'Italia a dvojnásobný světový šampion pokračovat doma v Monaku.
„Po operaci se zotavuje dobře, ale vzhledem ke všem dalším zdravotním komplikacím, jako je například otřes mozku, jsme společně s Tadejem došli k závěru, že bude lepší letos skončit,“ řekl týmový lékař Adrian Rotunno.
Vedení UAE Emirates současně oznámilo, že s Pogačarem prodloužilo smlouvu do konce sezony v roce 2032. „Jsme rádi, že budeme spolu pokračovat. Tadej je středobodem vývoje a cesty celého týmu,“ uvedl šéf stáje Mauro Gianetti.
„Tenhle tým je pro mě jako domov,“ přidal Pogačar, který za UAE Emirates jezdí od roku 2019. „Pořád je toho hodně, co chci v cyklistice dokázat, a jsem přesvědčený, že tady je pro to to správné místo,“ dodal.