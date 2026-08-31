Neměl jsem žádnou sílu v nohách, řekl zklamaný van der Poel po MS bikerů

Velkým zklamáním skončilo mistrovství světa horských kol ve Val di Sole pro nizozemského fenoména Mathieua van der Poela. Při dalším pokusu o dobytí světového titulu v olympijské disciplíně cross country zůstal svému snu hodně vzdálen a uzavřel až třetí desítku pořadí.
Jak u něho bývá obvyklé, Nizozemec zhodnotil svůj výkon velmi otevřeně a nehledal výmluvy. „Neměl jsem v nohách žádnou sílu. Prostě to nebylo vůbec dobré... Za ty poslední dva týdny jsem se přitom v tréninku cítil dobře. Ale trať pro horská kola nelže,“ prohlásil van der Poel.
Jednatřicetiletý závodník stáje Alpecin-Premier Tech je mistrem světa na silnici (2023), letos na domácí půdě v Hulstu získal rekordní osmý titul mezi cyklokrosaři a dobyl zlato už i na gravelovém MS (2024). Sbírku duhových trikotů moc touží zkompletovat na biku, ale zatím byl „jen“ mistrem Evropy v Brně (2019), ze světového šampionátu má nejlépe osm let starý bronz z Lenzerheide.
Do nedělního závodu musel van der Poel odstartovat až z páté řady, ale měl důvody k optimismu – týden zpátky při Světovém poháru ve francouzském Les Gets ho jako jediný předčil jen těsně domácí Adrien Boichis, jeden z nejlepších bikerů této sezony.
Na italské půdě ale bylo všechno jinak, van der Poel nevyšplhal během závodu výše než na průběžnou 16. příčku. A na vítězného Brita Thomase Pidcocka, rovněž vynikajícího silničáře, jenž stejně jako „Létající Holanďan“ startoval z páté řady a musel se takřka půl závodu prokousávat do čela, ztratil téměř pět minut.
„Velmi brzy jsem zjistil, že nemám dobré nohy. Právě s ohledem na závod v Les Gets mě ale tento výkon překvapuje. Je to stejný příběh jako loni. Závod před mistrovstvím světa byl z mé strany dobrý, ale na samotném šampionátu to bylo špatné. Zatím pro to nemám vysvětlení,“ přiznal van der Poel, jenž loni na MS skončil jen o pozici lépe devětadvacátý.
Na biku se mu na velkých akcích nedaří delší dobu. Na olympiádě v Tokiu spadl, karambolem pro něho skončil také start na MS v Glasgow 2023. „Ty špatné výsledky se teď skutečně trochu kupí. Loni jsem cítil, že na mistrovství světa nejsem úplně stoprocentně připravený, ale tentokrát jsem od toho čekal mnohem víc. Teď už s tím ale nic nenadělám. Bohužel, i takové dny někdy přijdou,“ poznamenal van der Poel.
Aktuálně se bude opět naplno soustředit na silnici, kde ho za měsíc čeká další z vrcholů jeho náročné sezony – MS v Montrealu.