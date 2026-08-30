Mistry světa v cross country se ve Val di Sole stali Freiová a Pidcock

Cross country horských kol poznalo nové mistry světa. Mezi muži se jim stal Thomas Pidcock, který se navzdory horší startovní pozici postupně probojoval až do čela. Druhý skončil Charlie Aldridge a třetí Cole Punchard. Ve Val di Sole mezi ženami jasně dominovala Sina Freiová, která vyhrála o více jak minutu před stříbrnou Martinou Bertaovou. Ta ve spurtu porazila bronzovou Nicole Kollerovou.
Pidcock opanoval závod mužů
První důležitý moment závodu mužů přišel ve čtvrtém kole, kdy z vedoucí početné skupiny nastoupil Charlie Aldridge. Na jeho zvýšení tempa zareagovali pouze Adrien Boichis a Martin Vidaurre Kossmann.
Následně se k nim dotáhli ještě Kanaďan Cole Punchard a také jeden z velkých favoritů Thomas Pidcock. Ten startoval až z páté řady a musel tak v první polovině závodu hlavně dohánět čelo, což se mu povedlo.
Sám si Pidcock nachystal útok do šestého kola, ve kterém několikrát výrazně zrychlil. Na jeho snahu odpověděli pouze jeho krajan Aldridge a Vidaurre Kossmann. V sedmém kole však nejprve odpadl reprezentant Chile a ve strmém výstupu ke druhému mezičasu i Brit.
Pidcock už žádné drama nepřipustil a navzdory horší startovní pozici si dojel pro duhový dres mistra světa v cross country. Pro stříbro si se ztrátou 17 sekund dojel Aldridge. Bronz nakonec vybojoval Punchard, protože Vidaurre Kossmanna zastavily technické problémy při vjezdu do závěrečného okruhu.
Další velká hvězda závodu Mathieu van der Poel skončil až na 30. místě. O tři příčky ho porazil i nejlepší český reprezentant Ondřej Cink. Na startu se představili i dva další Češi. Jan Zatloukal finišoval na 44. pozici. Jan Sáska uzavřel šestou desítku.
Freiová deklasovala konkurenci
Sina Freiová se od soupeřek odpoutala již v první polovině závodu žen. Nejdéle se s ní udržela domácí Martina Bertaová, ale ani ona nestačila nekompromisnímu tempu Freiové. Ta nakonec zvítězila s náskokem 67 sekund.
O druhé místo se bojovalo až do konce závodu. K Bertaové se dotáhla další Švýcarka Nicole Kollerová. Rozhodující moment nakonec přišel až v závěrečném spurtu, kde Italka předčila soupeřku a potěšila domácí fanoušky.
Naopak se cross country nevyvedlo další švýcarské favoritce Alessandře Kellerové, kterou již v úvodu potkaly technické problémy, kvůli kterým ztratila možnost na boj o medaile. Ten nevyšel ani obhájkyni titulu Švédce Jenny Rissvedsové, která dokončila na sedmé příčce.
Do závodu nastoupily i dvě české reprezentantky. Lépe z nich skončila Adéla Holubová, která si připsala 37. pozici. Tereza Tvarůžková skončila na 44. místě.
Freiová, držitelka olympijského stříbra z Tokia, triumfovala suverénně po sólové jízdě a navázala na svůj premiérový titul mistryně Evropy, na který dosáhla před necelým měsícem na domácí půdě v Monteceneri.
„Víc než cíl to byl pro tuto sezonu takový můj sen, že bych získala zlato na mistrovství světa. Podle vývoje sezony to vypadalo, že by se mohl splnit, nakonec to tak dopadlo. Snažila jsem se neustále soustředit na svůj výkon a držela rychlé tempo, mám velkou radost,“ uvedla Freiová krátce po dojezdu v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii.
V závodech kategorií do 23 let se radovali Francouz Naël Rouffiac, jenž krajanovi Alixi Andrému-Gallisovi vrátil porážku z ME, a Italka Valentina Corviová. Na 36. místě dokončil závod Ondřej Novotný. Patnáctá byla Eliška Hanáková, 30. skončila Simona Spěšná a 33. Amálie Gottwaldová.