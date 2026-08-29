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Ve sjezdu na MS horských kol uhájili tituly Höllová a Goldstone


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Vítězná jízda Jacksona Glodstona ve sjezdu na MS horských kol s ohlasem
Zdroj: ČT sport

Světovými šampiony ve sjezdu na horských kolech se v italském horském středisku Val di Sole stali opět Valentina Höllová z Rakouska a Kanaďan Jackson Goldstone. Čeští reprezentanti Ondřej Kolečík a Kryštof Húšť na nejlepší nestačili a skončili v šesté desítce.

Rakušanka potvrdila svoji roli a přidala pátý titul za sebou. Závod mužů vedl až do poslední jízdy Lachlan Stevens-McNab z Nového Zélandu o sedm tisícin vteřiny před vedoucím mužem průběžného pořadí Světového poháru Jordanem Williamsem z Velké Británie, ale poslední sobotní jízda nakonec znamenala, že titul obhájil Kanaďan.

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Ohlasy Kolečíka a Húště po sjezdu na MS horských kol
Zdroj: ČT sport

Ten předvedl nejlepší závěr jízdy a porazil Novozélanďana téměř o sedm desetin vteřiny. Stevens-McNab tak přišel o triumf v samém závěru dramatického závodu.

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Vítězná jízda Valentiny Höllové ve sjezdu na MS horských kol
Zdroj: ČT sport

Mistrovství světa horských kol ve Val di Sole (Itálie) – sjezd:

Muži: 1. Goldstone (Kan.) 3:28,785, 2. Stevens-McNab (N. Zél.) -0,695, 3. Williams (Brit.) -0,702, ...54. Húšt -19,704, 58. Kolečík (oba ČR) -21,510.

Ženy: 1. Höllová (Rak.) 4:01,558, 2. Baumannová (Švýc.) -1,728, 3. Harndenová (Brit.) -2,046.

Junioři: 1. Schneeberger (Švýc.) 3:47,477, ...20. Mlčák -10,144, 32. Povolný -14,678, 50. Beran (všichni ČR) -35,116.

Juniorky: 1. Boadleová (Austr.) 4:13,323.

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