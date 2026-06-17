Pogačar ukázal sílu v první etapě Kolem Švýcarska. Zaskvěl se i Vacek

Český cyklista Mathias Vacek obsadil v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska páté místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o čtyři minuty a dvě sekundy.
Pogačar závodil po měsíc a půl dlouhé pauze. I přesto čtyřnásobný vítěz Tour de France v kopcovité a 144 km dlouhé etapě v okolí italského Sondria všechny soupeře deklasoval.
Sedmadvacetiletý Pogačar zvítězil po zhruba sedmdesátikilometrovém úniku a do cíle dojel s náskokem dvou minut a 14 sekund před Richardem Carapazem z Kolumbie. Třetí skončil Andrea Bagioli z Itálie.
„Tohle v plánu rozhodně nebylo, ale nějak nám to vyšlo,“ řekl v televizním rozhovoru Pogačar. „Po prvním stoupání jsme si s Brandonem (McNultym) řekli, že něco zkusíme a ujeli jsme,“ přidal. „Byl jsem v tu chvíli bez vysílačky, takže jsem vůbec nevěděl, co se za mnou děje. Proto jsem do toho pořád šlapal. Až když jsem zjistil, že mám velký náskok, tak jsem si mohl najít rytmus a pokusit se to udržet až do cíle,“ dodal.
„Bylo to ale neskutečně dlouhé a náročné,“ uvedl sedmadvacetiletý Pogačar. „Současně byla trať ale hodně technická, takže bylo příjemné, že jsem byl sám,“ pochvaloval si dvojnásobný mistr světa.
Vacek ve spurtu o čtvrté místo nestačil pouze na Ilana Van Wildera z Belgie a skončil pátý. Lepší výsledky zaznamenal čtyřiadvacetiletý český jezdec letos pouze v časovkách. V únoru na Kolem Valencie byl třetí a v březnu na Paříž–Nice druhý.
Ve čtvrtek už se peloton z Itálie přesune do Švýcarska. Pro cyklisty je závod generálkou na Tour de France, jež začne 4. července v Barceloně.
Výsledky závodu Kolem Švýcarska – 1. etapa (144 km):
Výsledky závodu Kolem Švýcarska – 1. etapa (144 km):
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 3:28:51, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -2:14, 3. Bagioli (It./Lidl-Trek) -2:29, 4. Van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step), 5. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 6. McNulty (USA/UAE Team Emirates-XRG) všichni -4:02, ...82. Hirt (ČR/NSN) -21:11.