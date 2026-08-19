Na MS pojede dvacet bikerů včetně Cinka a medailové naděje Bukovské

Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat dvacítka českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole, přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Sedmnáctiletá Bukovská bude mezi juniorkami obhajovat bronzovou medaili z loňského MS ve Francii. Na úspěch z cross country, který jí vynesl triumf v domácí anketě Král cyklistiky, navázala v lednu ziskem titulu juniorské mistryně světa v cyklokrosu. Na nedávném ME bikerů vyhrála short track a obhájila třetí místo v cross country.
„Bára určitě patří do okruhu velkých favoritek,“ konstatoval reprezentační trenér Viktor Zapletal. Upozornil ale, že se v juniorské kategorii od loňska výrazně zvýšila konkurence.
„Přibyly tam dvě silné Američanky, jedna Kanaďanka a Maďarka a v tuto chvíli je reálně šest závodnic, které mohou myslet na medaili,“ uvedl kouč.
Bukovská se představí pouze v cross country, naproti tomu osminásobný mistr republiky Cink počítá v Itálii se třemi starty. Vedle olympijské disciplíny nastoupí také do short tracku a štafety.
„Bylo to na jeho vlastní žádost, sám to tak chtěl. A když se takto rozhodl, znamená to, že se cítí dobře a vše pojede s maximálním nasazením,“ uvedl Zapletal.
Pětatřicetiletý Cink, někdejší světový šampion v kategorii do 23 let, je bronzovým medailistou z MS v roce 2015. Vloni se v rakouském Leogangu dočkal premiérového a zatím jediného triumfu ve Světovém poháru a na mistrovství světa pak skončil jedenáctý.
V letošním pohárovém seriálu mu patří průběžně 33. místo a v cross country byl nejlépe dvacátý v květnu v Novém Městě na Moravě.
Evropský šampionát vynechal a ve Val di Sole bude podle kouče cílit na první patnáctku. „Konkurence je obrovská, ale Ondra pořád do té špičky patří,“ řekl Zapletal.
V elitní kategorii se s Cinkem představí Jan Sáska s Janem Zatloukalem a mezi ženami Tereza Tvarůžková s Adélou Holubovou. Největší nadějí v kategorii do 23 let by měla být Simona Spěšná.
Velká část týmu absolvuje o nadcházejícím víkendu generálku v sedmém pokračování seriálu Světového poháru v Les Gets.