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Cyklistika

Na MS pojede dvacet bikerů včetně Cinka a medailové naděje Bukovské


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat dvacítka českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole, přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Sedmnáctiletá Bukovská bude mezi juniorkami obhajovat bronzovou medaili z loňského MS ve Francii. Na úspěch z cross country, který jí vynesl triumf v domácí anketě Král cyklistiky, navázala v lednu ziskem titulu juniorské mistryně světa v cyklokrosu. Na nedávném ME bikerů vyhrála short track a obhájila třetí místo v cross country.

„Bára určitě patří do okruhu velkých favoritek,“ konstatoval reprezentační trenér Viktor Zapletal. Upozornil ale, že se v juniorské kategorii od loňska výrazně zvýšila konkurence.

„Přibyly tam dvě silné Američanky, jedna Kanaďanka a Maďarka a v tuto chvíli je reálně šest závodnic, které mohou myslet na medaili,“ uvedl kouč.

Bukovská se představí pouze v cross country, naproti tomu osminásobný mistr republiky Cink počítá v Itálii se třemi starty. Vedle olympijské disciplíny nastoupí také do short tracku a štafety.

„Bylo to na jeho vlastní žádost, sám to tak chtěl. A když se takto rozhodl, znamená to, že se cítí dobře a vše pojede s maximálním nasazením,“ uvedl Zapletal.

Pětatřicetiletý Cink, někdejší světový šampion v kategorii do 23 let, je bronzovým medailistou z MS v roce 2015. Vloni se v rakouském Leogangu dočkal premiérového a zatím jediného triumfu ve Světovém poháru a na mistrovství světa pak skončil jedenáctý.

V letošním pohárovém seriálu mu patří průběžně 33. místo a v cross country byl nejlépe dvacátý v květnu v Novém Městě na Moravě.

Evropský šampionát vynechal a ve Val di Sole bude podle kouče cílit na první patnáctku. „Konkurence je obrovská, ale Ondra pořád do té špičky patří,“ řekl Zapletal.

V elitní kategorii se s Cinkem představí Jan Sáska s Janem Zatloukalem a mezi ženami Tereza Tvarůžková s Adélou Holubovou. Největší nadějí v kategorii do 23 let by měla být Simona Spěšná.

Velká část týmu absolvuje o nadcházejícím víkendu generálku v sedmém pokračování seriálu Světového poháru v Les Gets.

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