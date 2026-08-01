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Cyklistika

Bukovská veze z ME další medaili. V cross country obhájila bronz


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve švýcarském Monteceneri získala svoji druhou medaili po triumfu ve čtvrtečním short tracku. Zvítězila domácí favoritka a obhájkyně evropského titulu Anja Grossmannová. Osmé místo obsadila další česká závodnice Lucie Grohová.

„Jsem určitě moc spokojená. Bylo to brutálně těžké a měla jsem strašně velkou krizi, jakou jsem snad nikdy v dosavadní kariéře nezažila,“ uvedla Bukovská s připomínkou extrémního počasí s teplotami na slunci přesahujícími 40 stupňů. „Úplně mi naskočila husí kůže a strašně dlouho mi trvalo, než jsem se vzpamatovala,“ přiblížila.

Sedmnáctiletá Bukovská sváděla dlouho souboj o bronz s Maďarkou Nikolettou Bettinou Kissovou. Během čtvrtého z pěti okruhů ji ale dokázala setřást a náskok pak s přehledem udržela i v závěrečném kole. Na ME bikerů získala už celkově čtvrtou medaili – před rokem v portugalském Melgacu dosáhla vedle bronzu v cross country na stříbro v short tracku.

„Ke konci třetího kola jsem se srovnala a pak jsem bojovala o třetí místo, které jsem dokázala ve finále udržet až do průjezdu cílem. Z medaile mám velkou radost,“ pochvalovala si Bukovská.

Vítězka ankety Král cyklistiky za minulý rok má ve sbírce i světový bronz, který si vyjela rovněž ve Švýcarsku loni v Crans Montaně. Talentovaná Bukovská je navíc úspěšnou reprezentantkou také v cyklokrosu, v němž se letos na konci ledna stala v nizozemském Hulstu mistryní světa. Z krosu má i světové stříbro. Rovněž zlato a stříbro stihla už během kariéry vybojovat i na ME.

Grossmannová, která short track vynechala, dnešní závod jasně opanovala. Už po prvním okruhu měla takřka půlminutový náskok. Před Francouzkou Lise Revolovou nakonec zvítězila o více než tři minuty. Bukovská na šampionku ztratila takřka čtyři a půl minuty. Třetí česká reprezentantka na startu Justýna Novotná byla osmnáctá.

Závod juniorů vyhrál Francouz Mathieu Ghibaudo o minutu a čtvrt před Rakušanem Michaelem Hetteggerem, bronz si vyjel Elias Hückmann z Německa. Čechům se nedařilo, na 31. místě skončil Josef Kuchař, o deset příček za ním byl Ondřej Plic.

V závodě mužů do 23 let zvítězil Francouz Alix André-Gallis před krajanem Naëlem Rouffiacem a Norem Sivertem Ekrollem. Jediný Čech na startu Patrik Černý byl 31., na vítěze ztratil 15 minut.

Mistrovství Evropy horských kol v Monteceneri (Švýcarsko) – cross country

Muži do 23 let (27,4 km):
1. André-Gallis 1:15:59, 2. Rouffiac (oba Fr.) -20, 3. Ekroll (Nor.) -49, .. 31. Černý (ČR) -15:02.

Junioři (23,5 km):
1. Ghibaudo (Fr.) 1:07:01, 2. Hettegger (Rak.) -1:15, 3. Hückmann (Něm.) -1:25, .. 31. Kuchař -7:27, 41. Plic (oba ČR) -9:11.

Juniorky (19,6 km):
1. Grossmannová (Švýc.) 1:06:18, 2. Revolová (Fr.) -3:12, 3. Bukovská -4:23, .. 8. Grohová -7:09, 18. Novotná (všechny ČR) -12:12.

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