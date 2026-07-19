Biker Cink má rekordní osmý titul, Tvarůžková první

Novým českým rekordmanem v počtu titulů mistra republiky na horských kolech je Ondřej Cink. Osmý triumf přidal na šampionátu v cross country ve Stupně. Mezi ženami na Rokycansku získala první titul Tereza Tvarůžková.
Pětatřicetiletý Cink se sobotním vítězstvím odpoutal v historické tabulce od olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého, jehož bilanci sedmi titulů vyrovnal předloni. Loni se dlouholetá česká jednička musela z mistrovského závodu krátce před startem kvůli nemoci odhlásit, čehož využil k triumfu Jan Sáska.
Ani do závodu na téměř domácí trati nenastupoval rokycanský rodák Cink v ideálním zdravotním stavu, neboť si před dvěma týdny při pádu poranil koleno.
Pro rekordní titul si i přesto dojel bezpečně s náskokem 45 sekund před Sáskou. Třetí byl jezdec kategorie do 23 let František Hojka.
„Jsem samozřejmě šťastný. Získat rekordní titul, a ještě k tomu na domácí trati ve Stupně, je pro mě hodně speciální. Tady jsem začínal s cyklistikou, měl jsem tu první tým a jsem rád, že jim to můžu tímhle způsobem vracet,“ uvedl Cink, jenž předchozí prvenství vybojoval v letech 2013, 2015, 2019–2022 a 2024.
„Tenhle titul určitě patří k těm těžším. Přece jen jsem zase o něco starší, mladší kluci jsou hodně rychlí a pro mě je čím dál těžší s nimi držet krok. A bude to čím dál těžší. Ale pořád mě baví jezdit na kole a vyhrávat. Tady jsem si to užíval, je to závod v neskutečné atmosféře,“ dodal.
Sedmadvacetiletá Tvarůžková vybojovala první seniorský mistrovský titul s náskokem 39 sekund před loňskou šampionkou Adélou Holubovou. Třetí byla s téměř dvouminutovým odstupem Simona Spěšná, nejlepší žena kategorie do 23 let. Šestinásobná mistryně republiky Jitka Čábelická dojela pátá.
„Nemám slov, je to splněný sen. Věděla jsem, že závod bude hodně otevřený a vyhrát může řada holek. Věděla jsem, že na tom budu dobře, ale mám hrozně náročnou sezonu. Do jejího konce mě čeká ještě 15 závodů, závodím každý víkend až do října. Pomohla mi kratší pauza. Začala jsem nanovo a mám obrovský impulz do závodění. Doufám, že se to bude jen zlepšovat, prostor tam určitě je,“ řekla Tvarůžková.