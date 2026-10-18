Křenek obsadil na MS ve vylučovacím závodě páté místo

Cyklista Adam Křenek obsadil na mistrovství světa dráhařů v Šanghaji páté místo ve vylučovacím závodě. Pětadvacetiletý závodník se postaral o nejlepší výsledek české výpravy, v desítce byl také v sobotním omniu. Zvítězil Němec Tim Torn Teutenberg. Sprint vyhrál poosmé v řadě Nizozemec Harrie Lavreysen, v Šanghaji získal třetí zlato, celkově již třiadvacáté, a znovu vylepšil vlastní rekord.
Křenek měl namále už při třetím vylučovacím okruhu, po němž zůstalo v závodě 21 dráhařů. V dalším průběhu si ale vedl skvěle a proklestil si cestu až do nejlepší pětice, když se dvakrát po sobě vyvezl za Dánem Tobiasem Hansenem. Spolu pak svedli bitvu o postup mezi nejlepší kvarteto, v níž si vedl lépe Seveřan.
„Jsem maximálně spokojený. Začalo se velmi rychle, ale měl jsem po startu docela dobrou pozici. Dařilo se mi ji držet, takže jsem ušetřil dost sil, které jsem pak mohl využít v závěru. Nakonec z toho bylo páté místo, můj nejlepší výsledek na mistrovství světa. Jsem moc rád, že dokážu vylepšovat výsledky z předchozích let. Třeba to jednou vyjde ještě o ty dva stupínky výš,“ uvedl Křenek.
Hansen se nakonec dostal až do finále, v němž měl ale více sil Teutenberg. Bronz získal Belgičan Jules Hesters.
„Ty poslední hodiny tady byly pro mě neuvěřitelné,“ řekl čtyřiadvacetiletý Teutenberg, jenž byl v sobotu v omniu třetí. „Samozřejmě jsem si sem pro ty dvě medaile přijel. Právě vylučovačka je pro mě tím nejlepším závodem. Už jsem v ní byl velice úspěšný na mistrovství Evropy, ale na světovém šampionátu nikdy. Získat tady dvě medaile je vážně úžasné,“ pochvaloval si Teutenberg, jenž vyhrál vylučovací závod na ME v letech 2023 a loni, letos byl druhý.
Ve sprintu potvrdil roli favorita Lavreysen. Devětadvacetiletý Nizozemec kraluje této disciplíně na MS již od roku 2019. Ve finále zdolal s přehledem v obou jízdách Australana Leigha Hoffmana a navázal na triumfy v týmovém sprintu a keirinu. Získal rovněž rekordní patnáctý individuální titul. Na 13. místě skončil po vyřazení v osmifinále Dominik Topinka, David Peterka vypadl už v 1. kole a patří mu konečné 19. místo.
Madison se stal kořistí Dánů. Carl-Frederik Bévort a Lasse Leth, kteří patřili do vítězné sestavy už ve čtvrteční stíhačce, suverénně vyhráli se ziskem 88 bodů. Druzí Portugalci Iúri Leitao a Ivo Oliveira jich nasbírali 67, třetí Němci Moritz Augenstein a Roger Kluge 52. Milanu Kadlecovi s Matyášem Koblížkem závod nevyšel a nedokončili ho.
V bodovacím závodě žen byla Vendula Strakatá, která nahradila zdravotně indisponovanou Barboru Němcovou, dvacátá. Zlato oslavila Irka Lara Gillespieová, která již získala na šampionátu stříbro ve scratchi. Bodovací závod na MS ovládla poprvé v kariéře, předloni v dánském Ballerupu v něm získala bronz.
Veronika Tamme v keirinu neuspěla v prvním kole, ale úspěšně zvládla opravu, čímž si zajistila postup do čtvrtfinále. Ve své jízdě o semifinále byla pátá o 63 tisícin za poslední postupující Steffie van der Peetovou z Nizozemska, celkově jí patří 13. příčka. Vyhrála Ruska Alina Lysenková, úřadující mistryně Evropy v keirinu.
Česká výprava skončila na šampionátu bez medaile, dosáhla na čtyři umístění v první desítce. Osmé místo v týmovém sprintu obsadili David Peterka, Dominik Topinka a Adam Rauschgold. V omniu byla Petra Ševčíková devátá a Křenek desátý.
Výsledky mistrovství světa v dráhové cyklistice
Výsledky mistrovství světa v dráhové cyklistice
Muži:
Sprint – finále: Lavreysen (Niz.) - Hoffman (Austr.) 2:0 (9,884 a 9,730), o 3. místo: Ota (Jap.) – Paul (Trin.) 2:0 (9,766 a 9,836), ...13. Topinka vyřazen v osmifinále, 19. Peterka (oba ČR) vyřazen v 1. kole.
Vylučovací závod: 1. Teutenberg (Něm.), 2. Hansen (Dán.), 3. Hesters (Belg.), ...5. Křenek (ČR).
Madison: 1. Bévort, Leth (Dán.) 88 bodů, 2. Leitao, Oliveira (Portug.) 67, 3. Augenstein, Kluge (Něm.) 52, ...17. Kadlec, Koblížek (ČR) nedokončili.
Ženy:
Bodovací závod: 1. Gillespieová (Ir.) 42 bodů, 2. Dideriksenová (Dán.) 37, 3. Bossuytová (Belg.) 35, ...20. Strakatá (ČR) -40.
Keirin: 1. Lysenková (Rus.), 2. Friedrichová (Něm.), 3. Finucaneová (Brit.), ...13. Tamme (ČR) vyřazena ve čtvrtfinále.