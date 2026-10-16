Petra Ševčíková devátým místem v omniu na mistrovství světa vyrovnala své maximum v této disciplíně. V Šanghaji vyhrála Britka Anna Morrisová. Na kilometru s pevným startem se vrátil na trůn Nizozemec Jeffrey Hoogland a jako první v historii získal v této disciplíně páté světové zlato.
Šestadvacetiletá Ševčíková vstoupila do dráhařského čtyřboje na výbornou, když skončila šestá ve scratchi. Tempo závod jí pak sice nevyšel a obsadila v něm 19. příčku, ve vylučovacím závodě však byla znovu v nejlepší desítce a dosáhla na deváté místo. Pětibodový zisk v závěrečném bodovacím závodě jí zajistil stejné celkové umístění.
Morrisová si bezpečně pohlídala dobrou výchozí pozici, kterou si zajistila triumfem v tempo závodě a třetími příčkami ve scratchi a v eliminačním závodě. Jednatřicetiletá dráhařka získala šesté zlato z MS. V Číně slaví už podruhé, ve čtvrtek byla členkou vítězné britské sestavy ve stíhacím závodě družstev.
Ve sprintu Číňanka Jüan Li-jing ve finále předčila ve dvou jízdách Britku Emmu Finucaneovou. Až třetí jízda rozhodla boj o bronz. Japonka Mina Satóová v ní dosáhla stejného času jako další Britka Sophie Capewellová, ve prospěch Asiatky však rozhodla cílová fotografie.
Česká závodnice Veronika Tamme prošla dvacátým časem kvalifikačním sítem mezi 28 nejlepších dráhařek z 35 startujících, ale hned v 1. kole byla vyřazena.
O zápis do historie se na kilometru s pevným startem postaral Hoogland. Na předchozích dvou MS se musel sklonit před svým ještě o něco úspěšnějším krajanem Harriem Lavreysenem, ale ten v Šanghaji v této disciplíně nestartoval.
Hoogland vyhrál s přehledem před Francouzem Étiennem Olivierem a Britem Josephem Trumanem a navázal na triumfy z let 2018 a 2021 až 2023. Pátým zlatem se osamostatnil v čele nejčastějších vítězů disciplíny na MS. Čtyřikrát získali zlato Arnaud Tournant, Francois Pervis, Chris Hoy a Stefan Nimke.
„Je to samozřejmě krásné. Stejně jako je krásné vidět svoje jméno u světového rekordu. Dokud budu závodit, budu jedině rád, když se mi bude dařit závod na kilometr vyhrávat a budu i nadále světovým šampionem, proto jsem také přijel,“ řekl třiatřicetiletý Hoogland. V kvalifikaci skončil třináctý Jan Pořízek, Adam Rauschgold do závodu kvůli nemoci nenastoupil.
Bodovací závod vyhrál Brit Mark Stewart, Milan Kadlec byl devatenáctý. Ve finále stíhacího závodu jednotlivců se radoval z titulu Ital Jonathan Milan, jenž ve finále porazil Dána Frederika Madsena. V kvalifikaci obsadil 26. místo Matyáš Koblížek.
Výsledky MS v dráhové cyklistice
Výsledky MS v dráhové cyklistice
Muži:
Bodovací závod: 1. Stewart (Brit.) 35 bodů, 2. Thomas (Fr.) 28, 3. Salgueiro (Portug.) 27, ...19. Kadlec (ČR) -19.
Kilometr s pevným startem: 1. Hoogland (Niz.) 58,713, 2. Oliviero (Fr.) -0,652, 3. Truman (Brit.) -0,701, ...v kvalifikaci 13. Pořízek (ČR).
Stíhací závod – finále: Milan (It.) 4:00,769 - Madsen (Dán.) 4:06,038, o 3. místo: Ganna (It.) 4:02,275 – Pedersen (Dán.) 4:07,291, ...v kvalifikaci 26. Koblížek (ČR).
Ženy:
Sprint – finále: Jüan Li-jing (Čína) – Finucaneová (Brit.) 2:0 (10,759; 10,455), o 3. místo: Satóová (Jap.) – Capewellová (Brit.) 2:1 (10,855; 10,993 - 10,793), ...20. Tamme (ČR) vyřazena v 1. kole.
Omnium: 1. Morrisová (Brit.) 125 bodů, 2. Učinová (Jap.) 114, 3. Dideriksenová (Dán.) 107, ...9. Ševčíková (ČR) 63.