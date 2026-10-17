Křenek byl na MS v Šanghaji desátý v omniu, vyhrál Portugalec Leitao

Cyklista Adam Křenek obsadil na mistrovství světa dráhařů v Šanghaji desáté místo v omniu. Podruhé v kariéře ovládl čtyřboj na světovém šampionátu Portugalec Iúri Leitao. V madisonu skončila česká dvojice Vendula Strakatá, Petra Ševčíková čtrnáctá.
Pětadvacetiletý Křenek se na světovém šampionátu představil v omniu poprvé loni v Chile a dosáhl na 11. příčku. Dnes na čínské půdě toto umístění vylepšil. Do dráhařského víceboje vstoupil skvěle, když byl na úvod třetí ve scratchi. Tempo závod dokončil jako třináctý. Po osmém místě ve vylučovacím závodě nastupoval do závěrečného bodového závodu jako sedmý muž průběžného pořadí.
Ačkoliv přidal na konto už jen dalších pět bodů, když zvítězil hned v prvním z deseti bodovaných sprintů, nakonec uhájil pozici v nejlepší desítce a získal zároveň důležité body v olympijské kvalifikaci.
Osmadvacetiletý Leitao, jenž zkraje února získal v omniu v turecké Konye poprvé titul evropského šampiona, vybojoval druhé světové zlato po triumfu v Glasgow před třemi lety. Držitele olympijského stříbra z Paříže, kde vyhrál s Ruiem Oliveirou madison, přemohly bezprostředně po závodě slzy dojetí, při rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii už mu ale na tváři zářil široký úsměv.
„Pro mě i celý tým to byl možná nejhorší týden v mojí kariéře. Měli jsme hodně problémů, které bylo třeba vyřešit. Je skvělé, že jsme ten týden zakončili takhle, protože mi z ramenou spadl opravdu velký tlak,“ uvedl Leitao, aniž by prozradil, s čím se v uplynulých dnech potýkal.
Portugalec se postavil na start bodovacího závodu v roli průběžného lídra, když vyhrál scratch a pak byl dvakrát třetí. Zlato si bezpečně pohlídal a dění v závodu skvěle kontroloval. Belgičan Fabio van den Bossche na něho ztratil 14 bodů, bronzový Němec Tim Torn Teutenberg dokonce dvakrát tolik.
„Na dráze bylo potřeba být chladnokrevný a hrát dobře svými kartami, kterých nemáte v rukávu zase tolik. Soupeři byli hodně silní, bylo to vyrovnané, hodně důležité proto bylo nakládat dobře s energií. Klíčem k úspěchu bylo zůstat v klidu,“ řekl Leitao.
Ševčíková se Strakatou, která nahradila zdravotně indisponovanou Barboru Němcovou, měly v madisonu žen na kontě 20 minusových bodů. Potřetí za poslední čtyři roky se z vítězství radovaly Britky, i do třetice ale v jiném složení. Tentokrát slavily Erin Boothmanová a Anna Morrisová. Morrisová získala v Číně již třetí zlato po omniu a stíhacím závodě družstev.
Kilometr s pevným startem se stal kořistí Němky Pauline Graboschové. V kvalifikaci skončily dvě Češky – šestnáctá byla Sára Kateřina Peterková, osmnáctá Anna Jaborníková.
Britský souboj nabídlo finále stíhacího závodu jednotlivkyň, který se jel bez českého zastoupení. Millie Couzensová v něm předčila Josie Knightovou. Obě byly spolu s Boothmanovou a Morrisovou rovněž členkami britské sestavy ve stíhačce družstev.
V neděli na závěr šampionátu se pojede o cenné kovy ještě v pěti disciplínách. Závěrečné boje v mužském sprintu už ale budou bez českého zastoupení. Dominik Topinka jako čtrnáctý a David Peterka jako šestnáctý bezpečně zvládli kvalifikaci, jenže Peterka pak v 1. kole prohrál o pouhé dvě tisíciny s Argentincem Lucasem Oscarem Vilarem.
Topinka sice zvládl 1. kolo, ale pak byl nad jeho síly Trinidaďan Nicholas Paul, jenž se dostal už do nejlepší čtyřky a v boji o finále vyzve velkého favorita Harrieho Lavreysena. Nizozemec může získat už 23. zlato z MS.
Výsledky mistrovství světa v dráhové cyklistice
Výsledky mistrovství světa v dráhové cyklistice
Muži:
Omnium: 1. Leitao (Portug.) 143 bodů, 2. Van den Bossche (Belg.) 129, 3. Teutenberg (Něm.) 115, ...10. Křenek (ČR) 83.
Ženy:
Kilometr s pevným startem: 1. Graboschová (Něm.) 1:04,572, 2. Van de Wouwová -0,651, 3. Van Rooijenová (obě Niz.) 0,826, ...v kvalifikaci 16. Peterková, 18. A. Jaborníková (obě ČR).
Madison: 1. Boothmanová, Morrisová (Brit.) 40 bodů, 2. Borrasová, Copponiová (Fr.) 33, 3. Kakitaová, Učinová (Jap.) 18, ...14. Strakatá, Ševčíková (ČR) -20.
Stíhací závod – finále: Couzensová 4:21,505 – Knightová (obě Brit.) 4:22,002, o 3. místo: Kleinová (Něm.) 4:28,274 – Alziniová (It.) 4:32,749.