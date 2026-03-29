Cyklistika

Únik hvězd van der Poela a van Aerta nevyšel. Na flanderských polích slavil ve spurtu Philipsen


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Závěrečný spurt belgické klasiky Na flanderských polích
Belgický sprinterský rychlík v této sezoně už zase ukazuje sílu. Závod WorldTour z Middelkerke do Wevelgemu vyhrál v hromadném spurtu poprvé v kariéře domácí cyklista Jasper Philipsen. Postaral se o druhé vítězství pro tým Alpecin-Premier Tech během tří dnů na belgických klasikách poté, co v pátek na E3 triumfoval Mathieu van der Poel. Z pětice českých cyklistů v závodu dojel ve stejném čase jako vítěz pouze Matyáš Kopecký, který obsadil 19. pozici.

Nizozemec van der Poel útočil na vítězství i dnes v závodě, jenž se dosud jezdil jako Gent-Wevelgem a od letoška nese oficiální název Na flanderských polích: z Middelkerke do Wevelgemu. Bývalý mistr světa nastoupil ve vedoucí skupině ve stoupání na kostkách 36 km před cílem a udržel se ho pouze jeho dlouholetý belgický rival Wout van Aert.

Velcí soupeři z terénu a silnice pak jeli dlouho spolu, ale peloton se k nim začal přibližovat a nakonec je i díky práci elitního italského časovkáře Filippa Ganny zhruba kilometr před cílem dostihl. Rozhodovalo se tak ve spurtu a nejrychlejší byl po 240 kilometrech Philipsen, jenž za sebou nechal Dána Tobiase Lunda Andresena a Francouze Christophea Laportea.

Philipsen vyrovnal van der Poela

Osmadvacetiletý Belgičan si tak připsal druhou výhru v sezoně a 60. v kariéře, čímž vyrovnal van der Poelovu bilanci. Osminásobný mistr světa v cyklokrosu byl v cíli jedním z prvních Philipsenových gratulantů.

Ve stejném čase jako vítěz dojel pouze Matyáš Kopecký, který obsadil 19. pozici. Matias Vacek, jehož tým Lidl-Trek přišel na poslední chvíli kvůli nemoci o svého lídra a obhájce vítězství z předchozích dvou let Madse Pedersena z Dánska, skončil na 57. místě.

Cyklistický závod Na flanderských polích: z Middelkerke do Wevelgemu

Na flanderských polích: z Middelkerke do Wevelgemu (WorldTour) – 240,8 km:

1. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech) 5:08:03, 2. Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Laporte (Fr./Visma-Lease a Bike), 4. De Lie (Belg./Lotto Intermarché), 5. Donaldson (Austr./Jayco AlUla), 6. Trentin (It./Tudor), ...19. M. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) všichni stejný čas, 57. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -3:28, 61. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 68. Kelemen (ČR/Tudor) oba -5:31, 116. T. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) -5:39.

Ženy (135,2 km): 1. Wiebesová (Niz./SD Worx-Protime) 3:33:21, 2. Moorsová (Belg./Lidl-Trek), 3. Swinkelsová (Niz./UAE Team ADQ) obě stejný čas, ...29. Burlová (ČR/Cofidis) -17.

Čtěte také

Závod Kolem Katalánska ovládl Vingegaard a navázal na triumf z Paříž–Nice

29. 3. 2026

Závod Kolem Katalánska ovládl Vingegaard a navázal na triumf z Paříž–Nice
