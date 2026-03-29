Závod Kolem Katalánska ovládl Vingegaard a navázal na triumf z Paříž–Nice

Dán Jonas Vingegaard zvítězil v 105. ročníku etapového závodu Kolem Katalánska. Dvojnásobný šampion Tour de France zaznamenal další celkové prvenství dva týdny po triumfu na akci Paříž–Nice. Hirt obsadil v konečném pořadí 77. pozici, druhý český účastník závodu Pavel Novák byl na 115. místě.
Devětadvacetiletý Vingegaard si v závěrečné sedmé etapě v Barceloně se sedmi přejezdy vrchu Montjuic udržel vedení, jež si vybudoval triumfy v předchozích dvou horských etapách. Z vítězství v hromadném spurtu se radoval Australan Brady Gilmore.
Vingegaard dojel na 33. místě ve stejném čase jako vítěz a celkově vyhrál o 1:22 před Francouzem Lennym Martinezem a o 1:30 před Němcem Florianem Lipowitzem. Čtvrtý nejstarší stále fungující etapový závod světa vyhrál lídr stáje Visma-Lease a Bike poprvé v kariéře.
Čtyřiadvacetiletý Gilmore, kolega Jana Hirta z týmu NSN, si připsal první triumf na WorldTour v kariéře. Ve spurtu za sebou těsně nechal vítěze dvou etap Doriona Godona z Francie a Belgičana Remca Evenepoela. Dvojnásobný olympijský šampion skončil celkově pátý.
Cyklistický etapový závod Kolem Katalánska (WorldTour)
Sedmá etapa (95,1 km): 1. Gilmore (Austr./NSN) 2:06:44, 2. Godon (Fr./Ineos Grenadiers), 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 4. González (Šp./Q36.5), 5. L'Hote (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Remijn (Niz./Alpecin-Deceuninck) všichni stejný čas, ...86. Hirt (NSN) -2:58, 120. Novák (Movistar) -9:33.
Konečné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 25:56:36, 2. Martinez (Fr./Bahrain Victorious) -1:22, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:30, 4. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) -1:43, 5. Evenepoel -2:13, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -3:17, ...77. Hirt -53:13, 115. Novák -1:17:42.