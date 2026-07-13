Kdybych mohl, přeorganizoval bych celý kalendář, připojil se Pogačar k debatě o vedrech při Tour

Zkrácené etapy, kostky ledu pod dresem a další podobná opatření před horkem by odpadly. Hvězdný Tadej Pogačar uvedl, že kdyby měl možnost, neváhal by celkově změnit cyklistický kalendář. Čtyřnásobný vítěz Tour de France se tak připojil k debatě o velkých vedrech, jež peloton aktuálně na „Staré dámě“ a dalších závodech trápí.
„Kdybych měl tu moc, přeorganizoval bych celý kalendář, aby se v červenci a srpnu nejezdilo v horkých oblastech,“ řekl slovinský cyklista novinářům po dojezdu nedělní etapy v Usselu. „Postavil bych úplně jiný kalendář, to ale není v mých rukou.“
Kvůli současné vlně veder sáhli organizátoři Tour k neobvyklému kroku a zkrátili nedělní etapu ve Francouzském středohoří o 30 kilometrů. Teploty v minulých dnech atakovaly hranici 40 stupňů Celsia.
„Možná bude další krok spočívat v tom, že etapy budou začínat dřív. V sobotu tu byl návrh, aby se startovalo v 10:00, ale tím se nic nezmění. Stejně budete dojíždět do cíle v horku,“ uvedl Pogačar, jenž je po prvním týdnu lídrem závodu.
„Muselo by se startovat v osm nebo v devět hodin, nebo dokonce ještě dřív. Což tedy zní hrozně, ale myslím, že tělo si dokáže zvyknout na to, vstávat v pět a v osm vyrazit do etapy,“ řekl úřadující mistr světa.