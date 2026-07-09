Tadej Pogačar je po šesté etapě Tour de France zpět v průběžném vedení. Slovinec ujel soupeřům pět kilometrů pod vrcholem Tourmaletu. V cíli měl náskok dvou minut a čtyřiceti vteřin na Jonase Vingegaarda. V etapě výrazně ztratil Mathias Vacek a ztratil bílý dres.
První horská etapa letošní Tour de France dopředu hrozila průsmyky Aspin a především Tourmalet. Legendární místo závodu, kam se poprvé stoupalo v roce 1910, mělo být tím, kde se letos poprvé utkají vrchařská esa.
Bylo tomu tak. Tým UAE rozjel díky domestikům Adamu Yatesovi a Brandonu McNultymu tempo, které bylo proti srsti čím dál více závodníkům. Dávno pryč byl také Mathias Vacek, který odpadl již na Aspinu a na vrcholu Tourmaletu ztrácel více než sedm minut na čelo.
Na něm již byl osamocený Pogačar, jemuž finální nástup rozjel Isaac del Toro. Za Slovincem se vydal Jonas Vingegaard, který se několik kilometrů držel na dosah, pak se však ukázala Pogačarova převaha. Na vrcholu měl přes třicet vteřin na svého dánského soupeře, což ještě zdvojnásobil v následujícím sjezdu. V něm oba cyklisté překonali rychlost 100 km v hodině.
Následující stoupání do cíle Gavarnie-Gedre už na situaci nic nezměnilo. Pogačar si dojel pro vítězství a žlutý dres, za ním se osamoceně trápil Vingegaard, který byl v cíli o minuty a čtyřicet vteřin později. O dalších dvacet sekund zpět skončila skupina, v níž byli Remco Evenepoel, Paul Seixas nebo Florian Lipowitz. Sprint o třetí místo ovšem vyhrál Pogačarův týmový kolega Isaac del Toro.
Pogačar tak v následující sprinterské etapě poveze dres průběžného lídra, v klasifikaci má náskok dvou a půl minuty před Jonasem Vingegaardem. Zpátky do trikotu českého šampiona se vrátí Mathias Vacek, jehož na čele soutěže jezdců do 25 let střídá del Toro.
Etapa se nepodařila Torsteinu Traenovi, dosavadnímu držiteli žlutého dresu, který se soupeřů na Tourmaletu neudržel. Ve sjezdu z pyrenejského průsmyku pak spadl po kontaktu s týmovým kolegou a musel být dlouho ošetřován.