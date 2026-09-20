V Montrealu začíná časovkami MS v cyklistice. Vacek má formu a neskrývá ambice

Časovky zahájí v Montrealu program mistrovství světa v silniční cyklistice. V akci bude i největší hvězda české výpravy Mathias Vacek, jenž v souboji proti chronometru touží atakovat nejvyšší příčky. O týden později se pak pokusí uspět i v silničním závodě, který boje o světové medaile uzavře. Šampionát se musí obejít bez zraněného fenoména posledních let Tadeje Pogačara. Přímý přenos časovky žen vysílá ČT sport Plus od 14:50, časovky mužů pak od 18:35.
Na šampionátu se představí celkem 15 českých reprezentantů. Národní barvy budou hájit mezi mužskou elitou Vacek, Jakub Otruba a Pavel Novák, v kategoriích do 23 let Alberto Carlo Monti, Tomáš Přidal, Václav Ježek, Julia Kopecký, Eliška Kvasničková a Barbora Němcová a mezi juniory Daniel Kuběna, Jakub Tesařík, Marek Stiblík, Linda Sítková, Eva Drhová a Karolína Špicarová.
„Na umístění v první desítce může pomýšlet víc lidí. Mathias má fantastickou formu a při každém startu bude patřit k favoritům. Kdyby se z toho povedla nějaká medaile, bylo by to super. Ve třiadvacítce máme silnou skupinu v čele s Ježkem, u žen do 23 let je tam Julča Kopecký. V juniorech hlavně Stiblík s Kuběnou a mezi juniorkami mohou všechny naše závodnice pomýšlet na umístění v popředí,“ uvedl reprezentační trenér Petr Kaltofen.
Čtyřiadvacetiletý Vacek odřekl účast na loňském šampionátu ve Rwandě, při posledním startu předloni v Curychu obsadil 27. místo v časovce a v silničním závodě byl dvacátý. V elitní kategorii se vicemistr světa ze silničního závodu mužů do 23 let z roku 2022 představí na MS potřetí.
Na start se postaví povzbuzený celkovým triumfem na nedávné ZLM Tour. „Po Tour de France jsem byl vysátý. Neměl jsem energii. Ale teď jsem nažhavený na mistrovství světa v Montrealu. Vítězství v ZLM Tour mě dostalo na vlnu a dodalo mi energii. Závod mi dodal mentální sílu a motivaci. Potvrdil jsem kvalitu a fakt, že dokážu vyhrávat a být lídr. Nabral jsem pořádnou porci sebevědomí,“ uvedl Vacek v rozhovoru pro server welovecycling.com.
Prostředí v Montrealu Vacek navíc zná. „Před třemi roky jsem tam závodil. Půjde o výjimečný závod. Časovka na čtyřicet kilometrů je hodně technická. V Nizozemsku jsem si ověřil, že formu mám. Věřím si. Šance na dobré umístění jsou veliké. Mnoho závodníků letos nejelo tak dlouhou časovku. Já okusil na mistrovství republiky 48 kilometrů,“ připomněl Vacek.
Netají se vysokými ambicemi. „Top pět by bylo super. Někdo bude mít třeba špatný den, což mi dá šanci na medaili. Belgičan Remco Evenepoel bude asi neporazitelný. Ale rozhodně neletím do Kanady jenom pro účast. Chci kvalitní výsledek. Po vítězství v Nizozemsku jsem v dobrém rozpoložení a chci toho využít,“ dodal Vacek.
Právě Evenepoel se může zapsat do historie jako třetí jezdec se čtyřmi tituly z časovky. Pokud uspěje, zařadí se po bok Němce Tonyho Martina a Švýcara Fabiana Cancellary nejen čtvrtým zlatem, ale celkově sedmou medailí. Vedle stále aktuální série tří triumfů má šestadvacetiletý Belgičan, jenž na olympiádě v Paříži 2024 vyhrál časovku i závod s hromadným startem, ze soubojů s časomírou ve sbírce také stříbro a dva bronzy.
Absence Pogačara otevírá šance
Silniční závod na 273 kilometrů s převýšením přes 3800 metrů se v Kanadě pojede na závěr MS v neděli 27. září. Bez Pogačara, jenž toužil napodobit kousek Slováka Petera Sagana (2015 až 2017) a třetím triumfem v řadě dosáhnout na vítězný hattrick. Hvězdný Slovinec po nepříjemném pádu na Vueltě a operaci klíční kosti předčasně ukončil sezonu.
„Okruh se mi líbí. Měl by mi sedět. Konkurence bude pochopitelně excelentní. Bez zraněného Tadeje Pogačara bude bitva o medaile hodně otevřená. A proto tuším, že to bude těžší. Myslím, že se bude závodit mnohem více než s Tadejem ve startovní listině. Nebude se čekat, až Tadej nastoupí a následně se pojede o druhé místo. Ale i tak se rozhodne až v závěru. Budu to muset hrát chytře. Neplýtvat energií. Být co nejméně vidět a v závěru uviset nejlepším. Hodně budu spoléhat na podporu Jakuba Otruby a Pavla Nováka,“ nastínil Vacek.
Kanada hostí světový šampionát potřetí. Do Montrealu se vrací po 52 letech a je součástí oslav padesátého výročí od letních olympijských her, které město pořádalo v roce 1976. Na kanadské půdě se pak jelo ještě v roce 2003 v Hamiltonu.
MS v silniční cyklistice ve vysílání ČT sport a ČT sport Plus
MS v silniční cyklistice ve vysílání ČT sport a ČT sport Plus
Neděle 20. září:
14:50 (ČT sport Plus) časovka jednotlivců – ženy elite (39,2 km)
18:35 (ČT sport Plus) časovka jednotlivců – muži elite (39,2 km)
Pondělí 21. září:
14:50 (ČT sport Plus) časovka jednotlivců – ženy do 23 let (20,3 km)
17:50 (ČT sport Plus) časovka jednotlivců – muži do 23 let (31,3 km)
Úterý 22. září:
14:20 (ČT sport Plus) smíšená časovka družstev (40,6 km)
18:05 (ČT sport Plus) časovka jednotlivců – junioři (20,3 km)
21:05 (ČT sport Plus) časovka jednotlivců – juniorky (10,7 km)
Čtvrtek 24. září:
14:50 (ČT sport Plus) silniční závod – ženy do 23 let (134 km)
19:20 (ČT sport) silniční závod – junioři (134 km)
Pátek 25. září:
14:50 (ČT sport Plus) silniční závod – muži do 23 let (174,2 km)
20:05 (ČT sport Plus) silniční závod – juniorky (80,4 km)
Sobota 26. září:
14:50 (ČT sport Plus) silniční závod – ženy elite (180,1 km)
Neděle 27. září:
14:50 (ČT sport Plus) silniční závod – muži elite (273,4 km)