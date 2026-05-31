Ježek dospurtoval v Závodu míru třetí, Monti byl celkově pátý

Václav Ježek dospurtoval třetí ve 4. etapě Závodu míru cyklistů do 23 let a postaral se tak na závěr o jediné české pódiové umístění. V celkovém pořadí obsadil nejlepší z domácích jezdců Alberto Monti pátou příčku.
Celkový triumf dnes vítězstvím ve Šternberku korunoval Kamiel Eeman, jenž se posunul do čela sobotní výhrou v královské etapě na Dlouhé stráně. Druhý opět skončil Ir Adam Rafferty a celkově na Belgičana ztratil 10 sekund.
Ježek dovezl do cíle dvacetičlennou skupinu se čtyřsekundovým odstupem za oběma lídry. Nechyběl v ní ani Monti a udržel si pátou pozici, Ježek se jako druhý nejlepší z Čechů posunul na celkové 16. místo.