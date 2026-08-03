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Cyklistika

Haugstedová dovršila triumfální únik a oblékla se do žlutého


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Třetí etapu ženské Tour de France vyhrála po více než 80 kilometrů dlouhém sólovém úniku Sigrid Haugsetová. Stala se tak první norskou vítězkou etapy na ženské verzi staré dámy a také první norskou držitelkou žlutého trikotu.

Sedmadvacetiletá Haugsetová projela cílem v Poligny o 1:24 minuty dříve než Belgičanka Lotte Kopecká, která se ji vydala marně stíhat. Spurt hlavní skupiny o třetí místo vyhrála po 156,5 km nizozemská legenda Marianne Vosová.

V pelotonu s odstupem 2:48 na vítězku nechyběla celkově na 26. pozici česká účastnice Nikola Nosková a v průběžném pořadí si polepšila na 39. příčku.

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Zdroj: ČT sport

Devětadvacetiletá česká cyklistka, jež se v sobotu na úvod závodu blýskla dlouhým únikem a dostala cenu pro největší bojovnici etapy, byla aktivní i dnes. Na vrchařských prémiích si Nosková dojela pro 10 bodů a posunula se v boji o puntíkovaný trikot na druhé místo za Nizozemku Puck Pieterseovou.

V celkovém pořadí vede Haugsetová o 2:02 minuty před Kimberly Le Courtovou-Pienaarovou z Mauricia. V úterý Tour de France Femmes pokračuje 21 km dlouhou časovkou a skončí v neděli v Nice.

Výsledky Tour de France Femmes

1. Haugsetová (Nor.) 4:05:59, 2. Kopecká (Belg.) -1:24, 3. Vosová (Niz.), 4. Ostolazaová (Šp.), 5. Le Courtová-Pienaarová (Maur.), 6. Rüeggová (Švýc.), ...26. Nosková (ČR) všechny -2:48.

Průběžné pořadí: 1. Haugsetová 11:17:56, 2. Le Courtová-Pienaarová -2:02, 3. Volleringová (Niz.) -2:06, 4. Rüeggová, 5. Vosová, 6. Kerbaolová (Fr.) všechny -2:10, ...39. Nosková -6:20.

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