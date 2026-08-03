Haugstedová dovršila triumfální únik a oblékla se do žlutého

Třetí etapu ženské Tour de France vyhrála po více než 80 kilometrů dlouhém sólovém úniku Sigrid Haugsetová. Stala se tak první norskou vítězkou etapy na ženské verzi staré dámy a také první norskou držitelkou žlutého trikotu.
Sedmadvacetiletá Haugsetová projela cílem v Poligny o 1:24 minuty dříve než Belgičanka Lotte Kopecká, která se ji vydala marně stíhat. Spurt hlavní skupiny o třetí místo vyhrála po 156,5 km nizozemská legenda Marianne Vosová.
V pelotonu s odstupem 2:48 na vítězku nechyběla celkově na 26. pozici česká účastnice Nikola Nosková a v průběžném pořadí si polepšila na 39. příčku.
Devětadvacetiletá česká cyklistka, jež se v sobotu na úvod závodu blýskla dlouhým únikem a dostala cenu pro největší bojovnici etapy, byla aktivní i dnes. Na vrchařských prémiích si Nosková dojela pro 10 bodů a posunula se v boji o puntíkovaný trikot na druhé místo za Nizozemku Puck Pieterseovou.
V celkovém pořadí vede Haugsetová o 2:02 minuty před Kimberly Le Courtovou-Pienaarovou z Mauricia. V úterý Tour de France Femmes pokračuje 21 km dlouhou časovkou a skončí v neděli v Nice.
Výsledky Tour de France Femmes
Výsledky Tour de France Femmes
1. Haugsetová (Nor.) 4:05:59, 2. Kopecká (Belg.) -1:24, 3. Vosová (Niz.), 4. Ostolazaová (Šp.), 5. Le Courtová-Pienaarová (Maur.), 6. Rüeggová (Švýc.), ...26. Nosková (ČR) všechny -2:48.
Průběžné pořadí: 1. Haugsetová 11:17:56, 2. Le Courtová-Pienaarová -2:02, 3. Volleringová (Niz.) -2:06, 4. Rüeggová, 5. Vosová, 6. Kerbaolová (Fr.) všechny -2:10, ...39. Nosková -6:20.