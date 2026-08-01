Nikola Nosková byla největší bojovnicí první etapy ženské Tour

Nikola Nosková patřila k výrazným postavám úvodní etapy ženské Tour de France se startem a cílem ve švýcarském Lausanne. Devětadvacetiletá členka týmu Cofidis strávila téměř celý den v úniku a dostala cenu pro největší bojovnici etapy. Z vítězství ve spurtu favoritek se radovala Nizozemka Lorena Wiebesová, vyčerpaná Nosková dojela na 102. místě.
Nosková byla velkou část ze 138 kilometrů před pelotonem. Nejprve ve čtyřčlenné skupině, která získala až šestiminutový náskok, poté nějaký čas sama a následně opět ve skupince. Definitivně dostižena byla zhruba šest kilometrů před cílem.
„Plán byl pokusit se získat puntíkatý trikot (pro nejlepší ženu vrchařské soutěže), ale nečekala jsem, že to bude tak těžké. Bylo také docela horko, protože jsem se právě vrátila z vysokohorského kempu, kde bylo patnáct, dvacet stupňů. Musela jsem se hodně chladit, protože jsem byla přehřátá, a v závěru už jsem jen trpěla a bojovala se svou hlavou,“ řekla Nosková.
Cenný trikot se české cyklistce získat nepodařilo, na prémiích ho vybojovala její francouzská kolegyně z úniku Océane Mahéová. Nosková, jež jede Tour de France Femmes podruhé, je ve vrchařské soutěži třetí. „Je to snový start pro mě a pro tým,“ komentovala, že se dostala na pódium coby největší bojovnice etapy.
Wiebesová vyhrála spurt vedoucí desetičlenné skupiny před Kim Le Courtovou-Pienaarovou z Mauricia a svou krajankou a mistryní Evropy Demi Volleringovou. Osmá byla obhájkyně prvenství Pauline Ferrandová-Prévotová z Francie. Nosková dojela do cíle s odstupem 4:10 minuty.
Druhá švýcarská etapa povede v neděli z Aigle do Ženevy a bude měřit 149 kilometrů. Závod skončí 9. srpna v Nice.
Výsledky cyklistického závodu žen Tour de France Femmes – 1. etapa (138 km)
Výsledky cyklistického závodu žen Tour de France Femmes – 1. etapa (138 km)
1. Wiebesová (Niz.) 3:29:11, 2. Le Courtová-Pienaarová (Maur.), 3. Volleringová, 4. Pieterseová (obě Niz.), 5. Rüeggová (Švýc.), 6. Longová Borghiniová (It.) všechny stejný čas, .. 102. Nosková (ČR) -4:10.