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Cyklistika

Wiebesová rozhodla ve spurtu druhou etapu ženské Tour


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Wiebesová ovládla ve spurtu i druhou etapu Tour
Zdroj: ČT sport

Tour de France Femmes má zatím jedinou vítězku. Tou je nizozemská cyklistka Lorena Wiebesová, která ovládla i druhou etapu. V hromadném spurtu v Ženevě nedala soupeřkám šanci a zvítězila před Italkou Elisou Balsamovou a devětatřicetiletou nizozemskou hvězdou Marianne Vosovou.

„Vyhrát ve žlutém dresu je něco výjimečného. Ale i proto, že náš tým se na to hodně nadřel. Holky v závěru jely nadoraz, abychom dojely Riejanne Markusovou,“ zmínila Wiebesová krajanku, která byla v úniku. „Věděla jsem, že ve finiši si budu muset poradit sama. Povedlo se mi se dobře vyvézt a 200 metrů před cílem jsem za to mohla vzít,“ řekla po 133. vítězství v kariéře.

V čele průběžného pořadí má Wiebesová náskok 14 sekund před Kim Le Courtovou-Pienaarovou z Mauricia, která byla druhá v úvodní etapě. Sedmadvacetiletá Nizozemka vyhrála na Tour už sedmou etapu, čímž vylepšila vlastní rekordní bilanci.

Česká cyklistka Nikola Nosková, která strávila v sobotu téměř celý den v úniku a dostala cenu pro největší bojovnici první etapy, dnes dojela na 65. místě ve stejném čase jako vítězka. Celkově jí patří 78. pozice se ztrátou 4:30 minuty.

Cyklistický závod žen Tour de France Femmes – 2. etapa (147,9 km):

1. Wiebesová (Niz.) 3:42:08, 2. Balsamová (It.), 3. Vosová (Niz.), 4. Bossuytová (Belg.), 5. Paternosterová (It.), 6. Nelsonová (Brit.), ...65. Nosková (ČR) všechny stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Wiebesová 7:10:59, 2. Le Courtová-Pienaarová (Maur.) -14, 3. Volleringová (Niz.) -16, 4. Rüeggová (Švýc.), 5. Longová Borghiniová (It.), 6. Kerbaolová obě -20, ...78. Nosková -4:30.

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