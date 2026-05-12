Giro po bulharském začátku pokračuje v Itálii. Etapu vyhrál Narváez

Ekvádorec Jhonatan Narváez byl nejrychlejší ve finiši 4. etapy Gira d'Italia. Novým lídrem je Ital Giulio Ciccone, který dospurtoval třetí. Jan Hirt dojel ve skupince největších favoritů na 31. místě ve stejném čase jako vítěz a posunul se na průběžné desáté místo.
Po úvodních třech etapách v Bulharsku a dni volna se peloton přesunul do Itálie a v jediném větším stoupání jej roztrhali jezdci z Movistaru, jejichž tempo nevydrželi většina spurtérů ani lídr závodu Thomas Silva z Uruguaye. V cíli se mezi Narváeze a Cicconeho vklínil Venezuelan Orluis Aular.
Devětadvacetiletý Narváez oslavil třetí etapové vítězství na Giru, naposledy se zde radoval předloni. Celkem má jezdec stáje UAE Emitares mezi profesionály na kontě 16 dílčích triumfů.
O dva roky starší Ciccone má v čele průběžného pořadí náskok čtyř sekund před trojicí pronásledovatelů. Hirt na vedoucího Itala ztrácí deset sekund.