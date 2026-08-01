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Cyklistika

Evenepoel se radoval na klasice San Sebastián. Vyhrál ji počtvrté


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Remco Evenepoel již počtvrté v kariéře zvítězil na klasice San Sebastián. Stal se tak rekordmanem tohoto závodu, když v závěru ve spurtu překonal Richarda Carapaze. Evenepoel potvrdil dobrou formu z Tour de France, kde v celkovém pořadí obsadil druhou pozici.

Favorizovaný Evenepoel udělal důležitý krok k triumfu ve 45. ročníku závodu v posledním těžkém stoupání na Murgil zhruba osm kilometrů před cílem. Olympijského vítěze z Paříže se dokázal udržet jen Carapaz, jenž na Tour získal puntíkovaný trikot nejlepšího vrchaře.

Vedoucí dvojice dojela do cíle závodu s 4284 výškovými metry o 29 sekund dříve než hlavní skupina, jejíž spurt o celkové třetí místo vyhrál Brit Ben Tulett.

klasika San Sebastián patří ke klíčovým závodům Evenepoelovy kariéry. V roce 2019 na ní jako devatenáctiletý slavil premiérové velké vítězství mezi profesionály a poté ji vyhrál pokaždé, kdy se jí zúčastnil: v letech 2022, 2023 a letos.

S třemi výhrami se dosud Evenepoel dělil o prvenství v historické tabulce s domácím baskickým cyklistou Marinem Lejarretou, jenž v San Sebastiánu vítězil v 80. letech. V roce 2009 vyhrál závod jako jediný Čech Roman Kreuziger.

Výsledky cyklistického závodu San Sebastián

1. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) 5:23:10, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) stejný čas, 3. Tulettt (Brit./Visma Lease a Bike), 4. Scaroni (It./XDS Astana), 5. Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious), 6. Ciccone (It./Lidl-Trek) všichni -29, ...Hirt (ČR/NSN), P. Novák (ČR/Movistar) nedokončili.

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