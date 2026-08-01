V Lausanne startuje ženská Tour de France, v pelotonu bude i Nikola Nosková

Ve švýcarském Lausanne startuje ženská Tour de France, letos i s devětadvacetiletou Nikolou Noskovou. Cyklistka stáje Cofidis se na největším závodu sezony představí podruhé, předloni obsadila celkové 91. místo. Vítězství obhajuje francouzská hvězda Pauline Ferrandová-Prévotová.
Ferrandová-Prévotová se loni stala první domácí vítězkou závodu a přidala do své sbírky další velký úspěch k olympijskému zlatu z horských kol a titulům mistryně světa v cyklokrosu i na silnici.
„Vyhrát podruhé by bylo mimořádné. Když se to nepovede, život půjde dál. Dám do toho všechno. Snad mě znovu poženou fanoušci, kteří mi loni dali křídla,“ citovala čtyřiatřicetiletou cyklistku agentura AFP. „Tvrdě jsem pracovala a se svojí formou jsem spokojená. Jsem na tom tak, jak jsem chtěla,“ uvedla obhájkyně prvenství, která od loňského triumfu na Tour čeká na další vítězství.
Na květnové Vueltě skončila na 35. místě. Pro ředitelku Tour Marion Rousseovou je Ferrandová-Prévotová i tak hlavní favoritkou. „Začátek sezony měla obtížný, ale bude tou, kterou je třeba porazit. Bude to napínavé, protože se na ni bude tlačit hodně soupeřek,“ řekl Rousseová.
K favoritkám patří i předloňská vítězka Polka Kasja Niewiadomá nebo Švýcarka Marlene Reusserová.
Po švýcarském úvodu přejede peloton ve třetí etapě do Francie. Součástí pátého ročníku Tour bude poprvé legendární vrchol Mont Ventoux, kde má cíl sedmá etapa. Závod skončí v neděli 9. srpna v Nice.