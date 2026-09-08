Britský spurtér Brennan vyhrál na Vueltě už čtvrtou etapu

Šestnáctou etapu Vuelty vyhrál po hromadném spurtu v La Rábida britský cyklista Matthew Brennan a na probíhajícím ročníku uspěl už počtvrté. V červeném trikotu lídra je stále Španěl Enric Mas.
Brennanovi spurt dobře rozjel týmový kolega Wout van Aert, jednadvacetiletý Brit nedal soupeřům šanci a pro stáj Visma-Lease a Bike získal na letošní Vueltě šestý úspěch. Druhý skončil Francouz Bryan Coquard, třetí Vito Braet z Belgie.
Brennan, který na Vueltě startuje na své první Grand Tour, navázal na triumfy z druhé, páté a jedenácté etapy. „Můj plán pro Vueltu byl vyhrát jednu etapu. Teď mám čtyři a to je prostě neuvěřitelné,“ řekl.
„Drželi jsme se plánu a Wout mě do cílové rovinky dovezl v perfektní pozici. Myslím, že lepšího člověka na rozjíždění spurtů nenajdete. Od začátku jsem mu věřil a jel těsně za ním. Je neuvěřitelné, že v tak chaotickém finiši vám najde nejlepší místo,“ dodal.
Mas dojel do cíle pětatřicátý ve stejném čase jako vítěz a v průběžném pořadí má náskok dvou minut a šesti sekund před Felixem Gallem z Rakouska. Jan Hirt v etapě obsadil 83. místo a v celkové klasifikaci je se ztrátou 43 minut devatenáctý.