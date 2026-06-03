Cyklisty čeká peklo: republikový šampionát nabídne rekordně náročnou trať

Nejtěžší závod s hromadným startem v historii domácích šampionátů připravili pro letošek organizátoři mistrovství republiky v silniční cyklistice. Pojede se v Jeseníku v neděli 28. června a na závodníky bude čekat porce více než 209 kilometrů a převýšení téměř 4000 metrů.
Organizátoři, kteří stojí rovněž za organizací etapové Czech Tour, o tom informovali na tiskové konferenci v Praze.
Na okruhu o délce 26,2 kilometru s převýšením 490 metrů se nejprve v sobotu 27. června představí junioři, juniorky a ženy. Juniorky ho absolvují třikrát, junioři a ženy čtyřikrát. V neděli na muže čeká dokonce osm okruhů, tedy 209,6 km, a během nich 3920 výškových metrů.
„Trať má opravdu tvrdý profil. A ještě dnes ráno jsem to kontroloval – čeká nás opravdu nejtěžší mistrák. Těžko k tomu říci více než to, že sám jsem si moc těch těžkých mistráků neužil, chci to prostě klukům dopřát,“ řekl s úsměvem ředitel závodu Leopold König.
„Pak budu tím hromosvodem, na koho budou nadávat, ale s tím počítám, jsem na to připravený. Myslím, že mistrák republiky si těžký okruh zaslouží a zaslouží si to i Jesenicko. Určitě by se dal vymyslet snazší okruh, ale já jsem strašně rád, že můžeme nabídnout takhle těžký závod,“ doplnil bývalý silniční profesionál König.
Obhájce titulu Mathias Vacek vnímá závod i jako velmi dobrý test na Tour de France, kterou letos pojede poprvé v kariéře. „Skákal jsem doma radostí, když jsem viděl ten profil. Strašně selektivní trať, na níž se ukáže, kdo na to má a kdo ne, což je super. Pokusím se soupeřů zbavit co nejdříve,“ prohlásil Vacek.
Jezdce worldtourové stáje Lidl-Trek moc láká vidina dalšího titulu. „U nás to třeba Španěla (Juana) Ayusa vůbec nezajímá, že by měl jet domácí mistrák. S tím, že prioritou je pro něho Tour de France... Pro mě je to ale velká prestiž, v balíku je něco speciálního mít mistrovský dres. A já to tak beru,“ vysvětlil třiadvacetiletý Vacek.
Stejný přístup má i Kristýna Burlová, obhájkyně titulu mezi ženami. „Je to prestiž. Balík na toho člověka kouká jinak, s jiným respektem. Když jsem viděla okruh, začala jsem trošku pochybovat, abych byla upřímná. Ale samozřejmě pro obhajobu udělám maximum,“ ujistila Burlová. „Pro holky je tohle hodně těžký okruh. Sama jsem na to zvědavá, jak se s tím poperu. Určitě to nevidím tak, že se bude bojovat o vítězství ve spurtu,“ odtušila.
Přihlášená je i do časovky. Souboje s chronometrem jsou na programu ve čtvrtek 25. června, pojede se v Uničově. Celý šampionát je stejně jako v posledních letech společný se Slovenskem.
„Je věcí národní hrdosti udělat krásný šampionát. A i díky účasti Slováků budeme mít kvalitní startovní pole a můžeme se těšit na kvalitní závod,“ uvedl prezident Českého svazu cyklistiky David Průša. „Jeseník je krásné malé město v horách, 90 procent lidí tam jezdí na kole, pro ně bude šampionát velký svátek,“ řekl Robert Kolář, předseda organizačního výboru.