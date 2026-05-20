Cyklistika

Bittner se ve spurtu opřel o železnou bariéru a poranil si kotník


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Pavel Bittner si poranil vazy v kotníku a přijde minimálně o nadcházející etapový závod Čtyři dny v Dunkerque, informovala jeho stáj Picnic PostNL.

Bittner se zranil v úterý ve finiši jednorázového závodu Classique Dunkerque v Mont-Saint-Eloi. „Měl jsem smůlu. Začal jsem spurt u bariéry a peloton mě na ni natlačil,“ řekl třiadvacetiletý český jezdec.

„Začal jsem sprintovat nějakých tři sta metrů do cíle, bylo to do táhlého kopce a cíl se stáčel doleva, takže bylo místo na pravé straně. A zrovna když jsem začal předjíždět jednoho ze závodníků, tak se celá skupina posunula doprava a já se tam bohužel opřel o železné bariéry,“ popsal.

V první chvíli si myslel, že si udělal něco s ramenem. „Nebo s klíční kostí a s nohou, což nakonec bylo v pohodě, ale když mi pak v ambulanci sundali tretru, našli obrovskou ránu v kotníku,“ uvedl Bittner.

„Výsledkem je částečně přetržený vaz v kotníku a hluboká tržná rána, ale můžu být rád, že nemám nic zlomeného. Natrženou šlachu mi hned zašili a zašili i celou nohu. Mám tam pár stehů a je to docela hluboké,“ přidal Bittner, který se měl v červenci podruhé představit na Tour de France. Zatím ale není jasné, jak dlouho bude zranění léčit.

„Nemám zatím přesně daný nějaký časový plán, kdy bych se z toho mohl dostat. Musím teď týden počkat, pak se budu snažit pod dohledem odborníků v Praze začít rehabilitaci, abych se mohl co nejdříve vrátit na kolo,“ nastínil Bittner.

V nejbližších dnech bude jen odpočívat. „Dnes mířím z Paříže do Prahy, jsem ale hodně motivovaný, abych se určitě dokázal vrátit před Tour de France,“ řekl Bittner.

