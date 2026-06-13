Cyklistika

Dojezd na Grand Colombier zvládl nejlépe del Toro


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Isaac del Toro vyhrál sedmou etapu cyklistického závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes s cílem na vrcholu Grand Colombier. V čele průběžného pořadí se před nedělní závěrečnou horskou etapou udržel Australan Luke Tuckwell, jeho náskok před favority se ale výrazně snížil.

Mexický lídr týmu UAE Emirates-XRG del Toro dojel po útoku v závěru o 24 sekund před Španělem Juanem Ayusem, kterého setřásl v posledních dvou kilometrech.

Tuckwell při dojezdu na Grand Colombier, jenž bývá tradiční součástí Tour de France, na vítěze ztratil přes dvě a půl minuty. Před druhým Američanem Matteem Jorgensonem, který skončil čtvrtý, vede už jen o 42 sekund. Třetí del Toro je o dalších sedm sekund zpět.

Další potíže musel řešit francouzský talent Paul Seixas, kterého potkal těžký pád hned v úvodu etapy. Devatenáctiletá nastupující hvězda se sice s pomocí týmových kolegů dotáhla zpět do pelotonu, v závěrečném stoupání ale Seixas nestačil a dojel sedmý o 1:21 minuty za vítězem. Na šestém místě průběžného hodnocení ztrácí takřka dvě minuty a jeho sen o celkovém triumfu na domácím závodu, který je důležitou prověrkou před Tour de France, se nejspíš rozplynul.

V pelotonu chyběl Brit Oscar Onley, který měl coby třetí jezdec průběžného pořadí těžký pád v posledním sjezdu páteční etapy. Do cíle sice s velkým zpožděním dojel, tým ale oznámil, že kvůli vykloubenému ramenu už nebude pokračovat.

Závod, dříve známý jako Critérium du Dauphiné, vyvrcholí v neděli další náročnou alpskou etapou a horským cílem na Plateau de Solaison.

Výsledky cyklistického etapového závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes – 7. etapa (133,6 km)

1. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates-XRG) 3:41:41, 2. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -24, 3. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -38, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike), 5. Uijtdebroeks (Belg./Movistar) oba -41, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -1:17.

Průběžné pořadí:
1. Tuckwell (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) 25:59:09, 2. Jorgenson -42, 3. Del Toro -49, 4. Ayuso -1:06, 5. Johannessen -1:33, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -1:54.

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