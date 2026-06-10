Simmons vyhrál čtvrtou etapu Tour Auvergne–Rhone–Alpes, Baudin dál celkově vede

Quinn Simmons zvítězil ve čtvrté etapě závodu Tour Auvergne–Rhone–Alpes a vybojoval osmý triumf v kariéře. Jezdec stáje Lidl-Trek uspěl ve spurtu uprchlíků těsně před řítícím se pelotonem. Vedení v průběžném pořadí akce WorldTour udržel Francouz Alex Baudin, který v hlavním poli zaostal za vítězem o čtyři sekundy.
Simmons vyrazil do úniku v desetičlenné skupině zhruba 90 km před cílem trasy s šesti vrchařskými prémiemi nižších kategorií. V závěrečné rovinaté pasáži spurterské týmy zahájily mohutnou stíhací jízdu, uprchlíky ale v cílové rovince těsně nedostihly.
Druhé místo za Simmonsem obsadil Novozélanďan Fin Fisher-Black, třetí skončil Francouz Mattéo Vercher.
V hlavním pelotonu dojeli i další favorité na celkové vítězství. V důležité prověrce před Tour de France, která se v minulosti jezdila jako Critérium du Dauphiné, vede Baudin nadále před francouzským jezdcem Kévinem Vauquelinem a Britem Oscarem Onleyem o 12 sekund.
Výsledky cyklistického etapového závodu Tour Auvergne–Rhone–Alpes – 4. etapa
Výsledky cyklistického etapového závodu Tour Auvergne–Rhone–Alpes – 4. etapa
1. Simmons (USA/Lidl-Trek) 3:34:08, 2. Fisher-Black (N.Zél./Red Bull-Bora hansgrohe), 3. Vercher (Fr./TotalEnergies), 4. Frigo (It./NSN), 5. García (Šp./Movistar), 6. Kron (Dán./Uno-X Mobility), všichni stejný čas.
Průběžné pořadí: 1. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 13:35:13, 2. Vauquelin (Fr./Netcompany Ineos), 3. Onley (Brit./Netcompany Ineos) oba -12, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -15, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), oba -47.