Cyklistika

Simmons vyhrál čtvrtou etapu Tour Auvergne–Rhone–Alpes, Baudin dál celkově vede


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Quinn Simmons zvítězil ve čtvrté etapě závodu Tour Auvergne–Rhone–Alpes a vybojoval osmý triumf v kariéře. Jezdec stáje Lidl-Trek uspěl ve spurtu uprchlíků těsně před řítícím se pelotonem. Vedení v průběžném pořadí akce WorldTour udržel Francouz Alex Baudin, který v hlavním poli zaostal za vítězem o čtyři sekundy.

Simmons vyrazil do úniku v desetičlenné skupině zhruba 90 km před cílem trasy s šesti vrchařskými prémiemi nižších kategorií. V závěrečné rovinaté pasáži spurterské týmy zahájily mohutnou stíhací jízdu, uprchlíky ale v cílové rovince těsně nedostihly.

Druhé místo za Simmonsem obsadil Novozélanďan Fin Fisher-Black, třetí skončil Francouz Mattéo Vercher.

V hlavním pelotonu dojeli i další favorité na celkové vítězství. V důležité prověrce před Tour de France, která se v minulosti jezdila jako Critérium du Dauphiné, vede Baudin nadále před francouzským jezdcem Kévinem Vauquelinem a Britem Oscarem Onleyem o 12 sekund.

Výsledky cyklistického etapového závodu Tour Auvergne–Rhone–Alpes – 4. etapa

1. Simmons (USA/Lidl-Trek) 3:34:08, 2. Fisher-Black (N.Zél./Red Bull-Bora hansgrohe), 3. Vercher (Fr./TotalEnergies), 4. Frigo (It./NSN), 5. García (Šp./Movistar), 6. Kron (Dán./Uno-X Mobility), všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) 13:35:13, 2. Vauquelin (Fr./Netcompany Ineos), 3. Onley (Brit./Netcompany Ineos) oba -12, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -15, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), oba -47.

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