Cyklistika

Návrat ve velkém stylu. Van Gils po zlomenině pánve vyhrál etapu na Tour Auvergne-Rhone-Alpes


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Šestou etapu závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes vyhrál Belgičan Maxim Van Gils. Šestadvacetiletý jezdec napodobil čtvrteční vítězství hvězdného krajana a kolegy z týmu Red Bull-Bora-hansgrohe Wouta van Aerta, který už ale v pelotonu chybí kvůli bolavému loktu.

Val Gils vybojoval druhý triumf ve WorldTour ve spurtérském souboji s Norem Tobiasem Johannessenem. Jako třetí ze skupiny uprchlíků projel cílem se ztrátou šesti sekund Australan Luke Tuckwell rovněž ze stáje Red Bull-Bora hansgrohe a ujal se vedení v průběžném pořadí.

„Tohle je jeden z nejlepších dnů mé kariéry. Vítězství tady je výjimečné. Tenhle region mám moc rád, pochází odtud moje přítelkyně,“ řekl Van Gils, který se tento týden vrátil k závodům poté, co v únoru utrpěl zlomeninu pánve.

Jednadvacetiletý Tuckwell má k dobru 1:12 minuty na druhého Francouze Bruna Armiraila. Z favoritů na celkové vítězství je nejvýše čtvrtý Američan Matteo Jorgenson s mankem 2:34 minuty. Francouzský talent Paul Seixas se posunul na sedmé místo a ztrácí přes tři minuty. Mexičan Isaac del Toro na 10. příčce zaostává o 3:22 minuty.

V posledním sjezdu upadl Brit Oscar Onley, který byl dosud třetí v průběžném pořadí, a do cíle přijel se ztrátou přes 29 minut.

O vítězi závodu, který se dříve jezdil pod názvem Critérium du Dauphiné, rozhodnou víkendové horské etapy.

Výsledky závodu Tour Auvergne-Rhone-Alpes – 6. etapa (182,3 km):

1. Van Gils (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:06:34, 2. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) stejný čas, 3. Tuckwell (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -6, 4. Torres (Šp./UAE Team Emirates) -13, 5. García (Šp./Movistar), 6. Voisard (Švýc./Tudor) oba -33.

Průběžné pořadí: 1. Tuckwell 22:14:55, 2. Armirail (Fr./Visma-Lease a Bike) -1:12, 3. Martin (Groupama-FDJ United) -2:00, 4. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -2:34, 5. Rodríguez (Šp./XDS Astana) -2:37, 6. Parra (Šp./Caja Rural-Seguros RGA) -3:04.

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