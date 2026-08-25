Pogačar se přiblížil vítězství na Vueltě. Soupeřům ujel o dvě a půl minuty

Čtvrtou etapu Vuelty s velkým přehledem vyhrál Tadej Pogačar. Slovinec po sólovém úniku zvítězil v Andorra la Vella o více než dvě a půl minuty. Pogačar v celkovém pořadí navýšil svůj náskok na nyní druhého krajana Primože Rogliče na 3:21 minuty.
„Byl to opravdu skvělý den. Doufal jsem, že se mi podaří dotáhnout to až do cíle, a podařilo se mi to. Teď si můžu být jistější do dalších etap,“ řekl slovinský suverén po svém nejdelším vítězném sólu na závodech Grand Tours v rozhovoru pro Eurosport.
Slovinec zaútočil 50 km před cílem ve zhruba sedmikilometrovém stoupání na Collada de Beixalis. Na vrcholu měl už přes minutu náskok a nikým neohrožován si dojel pro suverénní vítězství, jímž udělal rázný krok k ovládnutí posledního ze závodů Grand Tours, který mu ve sbírce triumfů chybí. Na Grand Tours to bylo jeho nejdelší vítězné sólo.
„Udržím si červený dres až do cíle? Těžko říct, ale je pravda, že teď mám dobrý náskok, takže se budeme snažit ho den po dni kontrolovat. Pokud to nebude možné jen kontrolovat, budeme muset bojovat, ale máme velmi silný tým, takže jsme připraveni,“ věří Pogačar.
Za ním se mezi dalšími uchazeči o stupně vítězů v celkovém pořadí závodilo. Zaútočili Felix Gall a Oscar Onley, k nim se brzy dotáhl Roglič a postupně se přidali i Enric Mas a Sepp Kuss. V posledním kopci skupinku rozšířili další jezdci včetně Belgičana Jarna Widara, který nakonec vyhrál spurt o druhé místo. Třetí skončil Gall.
Jan Hirt byl v úvodu etapy hodně vidět. V prvním stoupání dne na nejvyšší bod letošního ročníku Port d'Envalira (2409 m) se dotáhl do skupinky v úniku, ve sjezdu ale uprchlíky znovu pohltil peloton. Do cíle nakonec Hirt dojel na 17. místě s odstupem 6:43 minuty za Pogačarem a v celkovém pořadí se katapultoval o více než 100 míst na 23. pozici.
Ve středu se peloton poprvé od startu v Monaku dostane na španělské území. Cyklisty v páté etapě čeká 173,3 km, ve zvlněné poslední třetině absolvují i jediné kategorizované stoupání dne na Alto de Paüls.