Bikerskou elitu čeká šampionát ve Val di Sole, Bukovská cílí na juniorskou medaili

V italském Val di Sole startuje mistrovství světa horských kol. Do soutěží v cross country, short tracku, ve sjezdu a na elektrokolech zasáhnou i dvě desítky českých reprezentantů včetně Ondřeje Cinka. Hlavní medailovou nadějí pak bude Barbora Bukovská, obhájkyně bronzu v cross country mezi juniorkami. Přímé přenosy sledujte od čtvrtka na ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
Do Val di Sole se MS bikerů vrací po pěti letech, celkově ho Slunečné údolí uspořádá počtvrté v historii. Ve středu načnou program souboje na elektrokolech a ve štafetě, která by měla být prvním ze tří startů ostříleného Cinka.
Pětatřicetiletý držitel bronzu z MS 2015 chce nastoupit do štafety, čtvrtečního short tracku i na závěr do olympijského cross country.
Svoji formu ověřil Cink, jenž s ohledem na přípravu na nadcházející MS vynechal nedávný evropský šampionát, během uplynulého víkendu na Světovém poháru v Les Gets. V generálce na vrchol bikové sezony obsadil 24. pozici.
Věří však, že ve Val di Sole může být výše. „Myslím, že výkon je dobrý. Teď bych potřeboval víc štěstí na startu, abych se tam dokázal posunout. Pak si myslím, že ten výsledek může vypadat jinak,“ citoval osminásobného českého šampiona server mtbs.cz.
Program vysílání z MS horských kol
Program vysílání z MS horských kol
- čtvrtek 27. 8., 17:40: short track žen (ČT sport Plus)
- čtvrtek 27. 8., 18:20: short track mužů (ČT sport)
- sobota 29. 8., 13:10: sjezd žen (ČT2)
- sobota 29. 8., 15:40: sjezd mužů (ČT sport Plus)
- neděle 30. 8., 12:50: cross country žen (ČT2)
- neděle 30. 8., 15:05: cross country mužů (ČT2)
Čtvrtek bude velkým dnem pro Bukovskou. O cenné kovy svedou bitvy obě juniorské kategorie v cross country a na programu je i kompletní program v short tracku.
Sedmnáctiletá Bukovská se na šampionátu představí jen v cross country, v němž bude obhajovat bronzovou medaili z loňského MS ve Francii.
Na úspěch, který jí pomohl k triumfu v domácí anketě Král cyklistiky, navázala v lednu ziskem titulu juniorské mistryně světa v cyklokrosu. Na nedávném ME bikerů vyhrála short track a obhájila třetí místo v cross country.
„Bára určitě patří do okruhu velkých favoritek. Konkurence se však od loňska výrazně zvýšila. Přibyly tam dvě silné Američanky, jedna Kanaďanka a Maďarka a v tuto chvíli je reálně šest závodnic, které mohou myslet na medaili,“ uvedl reprezentační trenér Viktor Zapletal.
V pátek proběhne kvalifikace ve sjezdu, v sobotu se pak uskuteční finálové jízdy. V neděli završí bohatý program MS závody v cross country obou kategorií do 23 let a elite.
Velkým lákadlem bude start všestranných superhvězd cyklistického světa Mathieua van der Poela z Nizozemska či Brita Toma Pidcocka.
O završení vítězného hattricku po titulech z předchozích dvou let se pokusí Jihoafričan Alan Hatherly, mezi ženami bude v roli obhájkyně Švédka Jenny Rissvedsová.