Cyklistická reprezentace mění po více než 60 letech design již ikonického dresu, který patřil k nejstarším v pelotonu. Reprezentanti se v novém poprvé představí na mistrovství světa cyklokrosařů na přelomu ledna a února v nizozemském Hulstu.
Čeští cyklisté mají po 60 letech nové dresy. Tradiční trikolora zůstává
Hlavní změnou je práce s barvami a trikolorou. Tradiční barevné pruhy na hrudi a na zádech byly zmenšeny – nově nesahají od pasu až ke krku, ale vedou pouze od pasu po horní hranu břicha.
„Změna reflektuje aktuální dobu, moderní trendy a vývoj v oblasti sportovního oblečení, zároveň si ale zachovává silnou vazbu na historii,“ uvedl prezident Českého svazu cyklistiky David Průša.
„Právě trikolora, která zůstává nedílnou součástí dresu, nadále symbolizuje kontinuitu, národní identitu a dlouhou tradici české cyklistiky. Myslím, že se jedná o ideální kombinaci toho, jak zůstat věrni své minulosti, ale zároveň jít s dobou,“ řekl.