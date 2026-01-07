Cyklistický tým ATT Investments vstupuje do dvanácté sezony opět s vysokými ambicemi. Česká kontinentální stáj chce navázat na výsledky z minulého roku, který pro ni byl patrně nejúspěšnější v historii. Její jezdci si připsali 34 vítězství, z toho 26 v závodech z kalendáře Mezinárodní cyklistické unie (UCI).
ATT Investments chce v novém roce navázat na nejúspěšnější sezonu v historii
Jen mezi kontinentálními stájemi to v konkurenci více než 200 týmů znamenalo první místo. Mezi všemi týmy – včetně worldtourových – z toho bylo osmé místo. Žádný český tým nebyl nikdy výše.
„Domnívám se, že to v Čechách není asi úplně doceněno, ale myslím, že žádný tým do této úrovně asi ještě vůbec nezašel. Když si člověk vezme, jak je těžké na závody vůbec odjet, dojet je a dosáhnout při tom všem 26 vítězství v závodech pod hlavičkou UCI, to je něco úžasného,“ řekl šéf stáje Radim Kijevský.
„Jak se nám začalo dařit, tak jsme se stali středem pozornosti. Což znamenalo, že jsme si řadu závodů museli vydřít sami, protože nám v pelotonu nikdo nepomohl. Úspěchem pro nás je i to, kolik jezdců se dostalo na mistrovství světa,“ poznamenal jeden ze sportovních ředitelů Juraj Sagan.
Výsledky nyní touží v ATT stabilizovat. „A chceme zase působit týmově, stejně jak se nám to dařilo v minulém roce. V týmu chceme mít kvalitu, chceme se závody bavit, ale chceme mít i výsledky, abychom byli i nadále dobře vnímáni ve světové cyklistice,“ řekl Kijevský.
„Dobré výsledky přinášejí další tlak. Teď je na nás, abychom je zopakovali. Řekli jsme si, že chceme, abychom byli celkově vzato zase o dvacet procent silnější. Teď jsme totiž zase větší konkurencí pro ostatní a chceme na to být připravení," dodal.
„Co očekávám od nadcházející sezony? Neočekávám nic, protože jsem maximálně spokojený s tím, jak to všichni ti kluci tady dělají,“ uvedl majitel týmu Miroslav Zadák.
Na dalším vzestupu se výrazně podílel i renomovaný trenér Otakar Fiala, který přišel před sezonou z konkurenčního Elkovu.
„Já jsem vždy vyžadoval, aby se trénovalo hodně. Měl jsem trošku obavy z toho, jak to kluci přijmou, ale proběhlo to všechno skvěle,“ pochvaloval si Fiala.
V týmu je šest nových posil. Vedle Kryštofa Krále přišlo polské kvarteto Tobiasz Pawlak, Mateusz Gajdulewicz, Michal Pomorski, Tomasz Budziňski a do známého prostředí se vrátil Němec Miká Heming.
„Heming s Pawlakem jsou už zkušení jezdci a měli by hlavně pomoci ostatním. Král byl jako junior obrovský talent, v Tudor Pro Cycling Teamu to ale nedokázal prodat,“ zhodnotil některé z nových tváří Sagan.
Na soupisce je aktuálně 17 závodníků. Gajdulewicze však při tréninku srazilo auto. „Má nadvakrát zlomenou stehenní kost. Snad bude jeho rekonvalescence rychlá,“ uvedl Sagan.
„Stojíme pevně za ním. Mateusz má od nás nabídku i na rok 2027, aby měl klid po psychické stránce, ale čekáme na vývoj a podle toho bychom případně reagovali a přivedli dalšího závodníka,“ řekl Kijevský.
„Kdyby k tomu došlo, tak sáhneme po někom z nejvyšších pater světové cyklistiky, abychom tu stabilní výkonnost ještě vylepšili. Víc teď ale neprozradím,“ doplnil.
Novou posilou mezi sportovními řediteli je bývalý polský závodník Adrian Banaszek. „Jsem ohromený tím, jak ATT vystřelil vzhůru. Myslím, že česká cyklistika jde celkově hodně nahoru. Už ji sleduji nějakých patnáct let a jsem nadšený, že jsem se mohl k takovému týmu připojit,“ řekl.
Přes stále lepší výsledky vedení stáje neuvažuje o postupu z třetí cyklistické ligy do druhé. „Z mého pohledu je lepší dělat kvalitně kontinentální úroveň než špatně tu prokontinentální,“ uvedl Kijevský.
„Je mi jedno, jestli budeme worldtourový tým nebo jakýkoliv jiný. Nikdy jsem neviděl takový charakter a pracovitost celého toho týmu jako v minulé sezoně. A vím, že s tím můžeme čelit komukoliv i jako kontinentální stáj,“ řekl Zadák.