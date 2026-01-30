Češi chtějí na MS v cyklokrosu útočit na medaile, Nizozemec van der Poel může přidat osmý titul

Závodem štafet startuje mistrovství světa v cyklokrosu, které se poprvé koná v nizozemském Hulstu. Česko reprezentuje 16 závodníků, kteří budou cílit na prodloužení medailové série z předchozích tří let. Domácí fenomén Mathieu van der Poel může v nedělním závodě mužů získat rekordní osmý triumf. Přímé přenosy nabídne ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
V Nizozemsku budou cyklokrosaři bojovat o světové medaile už podesáté. Právě při minulé zastávce v zemi tulipánů v roce 2023 v Hoogerheide začala současná medailová série českých barev zásluhou bronzu Kristýny Zemanové v závodě do 23 let. Ve stejné kategorii navázala rok nato stříbrem v Táboře, kde si junior Kryštof Bažant vyjel bronz. Loni ve francouzském Liévin skončila juniorka Barbora Bukovská druhá.
Všichni tři jsou letos hlavními medailovými želízky výpravy, Zemanová s Bažantem už o kategorii výše. Bukovská se postaví na start nejen jako juniorská vicemistryně světa, ale také jako úřadující evropská šampionka.
„Bára je opravdu horkou favoritkou na medaili. Byl bych alibista, kdybych tvrdil, že to tak není. Určitě máme i další závodníky nebo spíše závodnice, co mohou atakovat top 5 či top 10,“ řekl serveru cyklokros.cz reprezentační trenér Michal Bednář.
Skvělé výsledky opravňují k myšlenkám na stupně vítězek i Zemanovou, která v neděli na závěr Světového poháru vybojovala v Hoogerheide životní druhé místo. V seriálu neskončila ani jednou mimo první desítku. „Myslím, že Kristýna už se mezi elitu prodrala a dokazovala to během celé sezony,“ podotkl Bednář.
Zemanová, kterou předčila jen hvězdná Nizozemka Puck Pieterseová, krotila přehnaný optimismus. „Pro mistrovství světa je to velká vzpruha, ale musím zůstat nohama na zemi. Nebyla tu kompletní špička, navíc každý závod je jiný.“
Mezi mužskou elitou se pokusí vylepšit osobní maximum v podobě sedmé příčky z let 2017 a 2024 Michael Boroš, který bude jediným českým závodníkem na startu.
Program vysílání MS v cyklokrosu
Pátek 30. ledna:
13:30 štafety (Grohová, Hladíková, Zemanová, A. John, Kerl, Hojka) – ČT sport Plus a začátek závodu také na ČT sport.
Sobota 31. ledna:
11:00 juniorky (Bukovská, Drhová, Grohová, Rothbauerová, Šíslová) – ČT sport Plus.
13:00 muži do 23 let (Bažant, Hojka, Kerl) – ČT sport Plus.
15:00 ženy elite (Zemanová) – ČT sport Plus.
Neděle 1. února:
11:00 junioři (A. John, E. John, Pazourek, Svoboda) – ČT sport Plus.
13:00 ženy do 23 let (Gottwaldová, Hladíková) – ČT sport a ČT sport Plus.
15:00 muži elite (Boroš) – ČT2 a ČT sport Plus.
„V závěru sezony mi dělá opravdu radost. Je patrné, že jeho forma vzhledem k MS jde nahoru a pro Boryho je určitě cílem top 10. Jeho ambice ani nikam jinam nemůžu mířit. Ale kategorie mužů i žen je tak vyrovnaná, že člověk musí mít opravdu super den, aby mohl pomýšlet na své výsledkové maximum,“ konstatoval Bednář.
Hlavní pozornost bude upřena na van der Poela, který loni ve Francii sedmým titulem vyrovnal rekord Belgičana Erika De Vlaemincka z 60. a 70. let minulého století. Během sezony v terénu všestranný Nizozemec dominoval a v neděli 51. vítězstvím ve Světovém poháru překonal rekord belgické legendy Svena Nyse.
„Makal jsem na tom, abych byl ve skvělé formě, a zdá se, že to vyšlo. Snad mě čeká pohodový týden a o víkendu jdu na to,“ prohlásil jednatřicetiletý van der Poel, jenž poprvé slavil v roce 2015 a poté v letech 2019 až 2021 a 2023 až 2025.
Mezi ženami kralovala tři roky po sobě jeho krajanka Fem van Empelová, tentokrát však na startu nebude, neboť přerušila kariéru. „V tuto chvíli mi chybí motivace i radost, kterou jsem v cyklistice roky cítila,“ uvedla v prosinci třiadvacetiletá Nizozemka.
V pátečním závodě štafet budou Češi obhajovat páté místo. V sobotu pojedou o medaile juniorky, muži do 23 let a ženy elitní kategorie, v neděli pak junioři, ženy do 23 let a elitní kategorie mužů.