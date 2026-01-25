Kristýna Zemanová vybojovala na závěr Světového poháru v cyklokrosu životní druhé místo. Dvaadvacetiletá česká reprezentantka nestačila v nizozemském Hoogerheide jen na domácí Puck Pieterseovou, za kterou dojela v generálce na mistrovství světa se ztrátou šesti sekund.
Zemanová zajela v Hoogerheide životní závod, v generálce na MS skončila druhá
Zemanová se ve Světovém poháru prosadila na stupně vítězů poprvé. Jejím dosavadním nejlepším výsledkem bylo čtvrté místo z roku 2023.
V této sezoně byla zatím nejlépe třikrát pátá, naposledy v sobotu v belgickém Maasmechelenu, kde triumfovala rovněž Pieterseová. V konečném pohárovém hodnocení patří Zemanové osmé místo.
Celkové vítězství v SP si už dříve zajistila počtvrté v kariéře šestatřicetiletá Nizozemka Lucinda Brandová, která proměnila úvodních sedm startů v tomto ročníku v sedm prvenství.
V sobotu v Maasmechelenu dojela desátá a po dvou letech chyběla na stupních vítězů. V Hoogerheide nestartovala kvůli zranění lýtka.
Pieterseová rozhodla závod nástupem v posledním kole. Se Zemanovou ji doprovodila na pódium Francouzka Amandine Fouquenetová, která zopakovala sobotní třetí příčku.
„Přišlo mi, že jsem v zatáčkách rychlejší, tak jsem tam chtěla být vepředu a vzít za to, protože jsem nechtěla sprintovat proti Amandine nebo Zemanové,“ řekla třiadvacetiletá Nizozemka po devátém pohárovém vítězství.