Zemanová zajela v Hoogerheide životní závod, v generálce na MS skončila druhá


Kristýna Zemanová vybojovala na závěr Světového poháru v cyklokrosu životní druhé místo. Dvaadvacetiletá česká reprezentantka nestačila v nizozemském Hoogerheide jen na domácí Puck Pieterseovou, za kterou dojela v generálce na mistrovství světa se ztrátou šesti sekund.

Zemanová se ve Světovém poháru prosadila na stupně vítězů poprvé. Jejím dosavadním nejlepším výsledkem bylo čtvrté místo z roku 2023.

V této sezoně byla zatím nejlépe třikrát pátá, naposledy v sobotu v belgickém Maasmechelenu, kde triumfovala rovněž Pieterseová. V konečném pohárovém hodnocení patří Zemanové osmé místo.

Celkové vítězství v SP si už dříve zajistila počtvrté v kariéře šestatřicetiletá Nizozemka Lucinda Brandová, která proměnila úvodních sedm startů v tomto ročníku v sedm prvenství.

V sobotu v Maasmechelenu dojela desátá a po dvou letech chyběla na stupních vítězů. V Hoogerheide nestartovala kvůli zranění lýtka.

Pieterseová rozhodla závod nástupem v posledním kole. Se Zemanovou ji doprovodila na pódium Francouzka Amandine Fouquenetová, která zopakovala sobotní třetí příčku.

„Přišlo mi, že jsem v zatáčkách rychlejší, tak jsem tam chtěla být vepředu a vzít za to, protože jsem nechtěla sprintovat proti Amandine nebo Zemanové,“ řekla třiadvacetiletá Nizozemka po devátém pohárovém vítězství.

