Bukovská slaví vítězství na ME. Ovládla short track

Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod šampionátu ve švýcarském Monteceneri sedmnáctiletá závodnice vylepšila loňské stříbro.
Bukovská vyhrála čtvrthodinový závod s náskokem čtyř sekund před domácí Shanou Huberovou. „Nebyla tady moje největší konkurentka Anja Grossmannová, takže jsem byla malinko klidnější. Chtěla jsem odjet a hned od startu si držet první pozici a být vpředu, ale dnes se mi start vůbec nevyvedl,“ popsala.
„Stálo mě pak hodně sil dostat se zpátky na čelo, ale když už jsem byla na první pozici, tak jsem si závod kontrolovala a jela bez chyb,“ pochvalovala si Bukovská. Třetí skončila s odstupem 14 sekund Maďarka Nikoletta Bettina Kissová. V boji o bronz předčila o 12 sekund další českou reprezentantku Lucii Grohovou, jež obsadila čtvrtou pozici.
Bukovská získala první velké zlato na horském kole po úspěších v cyklokrosu, v němž je úřadující juniorskou mistryní světa a Evropy. Závod v olympijském cross country, v němž bude Bukovská obhajovat loňský bronz, pojedou juniorky v sobotu.
Mezi juniory si vedl nejlépe Francouz Noa Filippi, český reprezentant Josef Kuchař obsadil 25. místo.