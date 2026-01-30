Česká štafeta vstoupila do mistrovství světa v cyklokrosu šestým místem. Závod ovládli Nizozemci, kteří potvrdili roli favoritů, zatímco český tým se v silné konkurenci držel v druhé polovině elitní desítky.
Čeští cyklokrosaři zahájili MS šestým místem, triumf slaví Nizozemsko
Češi, kteří byli loni ve francouzském Liévin pátí, nastoupili v sestavě František Hojka, Kateřina Hladíková, David Svoboda, Eva Drhová, Kristýna Zemanová a Maximilian Kerl, tedy bez zástupce z mužské elity.
Hojka zvládl svůj úsek jako pátý nejlepší. Poté se česká štafeta pohybovala mezi sedmým až 10. místem. Finišman Kerl, jemuž předávala štafetu Zemanová, přespurtoval v závěru Španěla Kevina Suáreze a vybojoval šesté místo.
Na nové šampiony ztratila česká štafeta téměř dvě minuty, za bronzovými Belgičany zaostala o minutu a čtvrt.
Vítězní Nizozemci (Guus van den Eijnden, Delano Heeren, Isis Versluisová, Leonie Bentveldová, Shirin van Anrooijová a Tibor del Grosso) byli nejrychlejší na prvním úseku. Pak dlouho vedli Italové, ale van Anrooijová s del Grossem dovedli domácí sestavu k očekávanému triumfu.
Druzí Italové měli v cíli manko 16 sekund, Belgičané byli ještě o dalších 21 sekund pomalejší, ale o pouhé čtyři sekundy předčili Brity. Ještě po čtvrtém úseku druhá sestava Slovenska obsadila nakonec deváté místo.
Šampionát, na němž se představí 16 českých reprezentantů, bude pokračovat v sobotu, kdy pojedou o medaile juniorky, muži do 23 let a ženy elitní kategorie. V neděli jsou na programu závody juniorů, žen do 23 let a elitní kategorie mužů
Výsledky štafet
1.Nizozemsko (van den Eijnden, Heeren, Versluisová, Bentveldová, van Anrooijová, del Grosso) 47:06
2. Itálie (Grigolini, Viezzi, Casasolaová, Ferriová, Pellizottiová, Fontana) -16
3. Belgie (Moorsová, de Bruyckere, Brouwersová, van Lee, Peetersová, Vandeputte) -37
6. Česko (Hojka, Hladíková, Svoboda, Drhová, Zemanová, Kerl) -1:53.