Bittner letos v hlavní roli: Sprinty na Tour nejsou náročnější než jinde, člověk se nesmí bát

Pavel Bittner bude hlavním trumfem nizozemského týmu Picnic PostNL na Tour de France, která začne v sobotu týmovou časovkou v Barceloně. Třiadvacetiletý český cyklista se stihl zotavit ze zranění kotníku a vše podřídil tomu, aby byl připravený na slavný závod, v němž chce vylepšit čtvrté a páté místo z etap při loňské premiéře.
Bittner cílil na etapový vavřín už loni, ale neuspěl. Nyní se před ním otevírá další příležitost. „Letos se pojede víceméně na mě, budeme tam mít šikovné kluky. Sprinty na Tour nejsou náročnější než jinde. Jenom se toho člověk nesmí bát a chopit se šance, zabojovat o to, když je tam příležitost,“ prohlásil Bittner. „Pro mě byla Tour příjemnější než třeba Vuelta. Dojezd na Tour byl pohodovější.“
K jeho pohodě přispívá i vědomí, že se zlepšil v absolutní rychlosti. „Na Scheldeprijs to bylo dobře vidět,“ připomněl druhé místo v prestižní dubnové belgické klasice. „Myslím, že na Tour jsem přijel ve formě a věřím, že se to nikam nevypařilo,“ doplnil Bittner.
Závěry etap pro spurtéry budou podle něho hodně otevřené. „Krásná věc na těch sprintech je, že se tam může stát cokoliv. Je tam více proměnných než při dojezdu na kopec. Letos bude hodně šancí. Není jasný favorit, který by vyhrával jednoznačně všechno. Dáme tomu s týmem sto procent a třeba se to v nějaké etapě povede,“ přál si Bittner.
První opravdové příležitosti vidí až na konci prvního týdne. „Pátá a sedmá etapa. První sprinterská etapa bude asi hodně atraktivní pro diváky, jak jsou tam docela zajímavé zatáčky ve městě, ale pro sprintery to nebude nic moc. Uvidíme,“ poznamenal vítěz české ankety Král cyklistiky za rok 2024.
S ohledem na pauzu kvůli zranění věří, že i týmová souhra bude postupně lepší. „Myslím, že v sehranosti nepůjde o nějak velký problém, ale určitě na tom budeme lépe ve třetím sprintu než při prvním,“ uvedl Bittner.
Přestože jeho stáj neprožívá zatím úplně povedenou sezonu, je rád, že vedení týmu na jezdce zbytečně netlačí. „Když je v espressu moc tlaku, také to za moc nestojí. Myslím, že není zapotřebí zbytečně moc tlačit na výsledek, než je třeba. Tady na té úrovni chce vyhrát každý. Atmosféra v týmu je skvělá a věřím, že když si to takhle udržíme, ty tři týdny uběhnou hodně rychle. Určitě nám však dodá drajv, když přijdou i dobré výsledky,“ konstatoval Bittner.
Jestli bude někdo pod mimořádným tlakem, bude to francouzský talent Paul Seixas, jenž se stane v 19 letech nejmladším účastníkem Tour za posledních 89 let. „Ten tlak mu nezávidím, ale má neskutečný výkon. Je otázka, jestli je to moc brzy, že pojede jako lídr, ale chtějí mu dát šanci. Nebude to mít snadné a bude hodně zajímavé to sledovat. Možná, že on sám to tolik neřeší a bude ve svém světě. Nečekám, že by se kvůli médiím a tlaku zhroutil,“ řekl Bittner.
Je nadšený, že závod odstartuje v jeho oblíbeném Španělsku. „Už včera na prezentaci bylo hodně fanoušků, na pódiu pod chrámem Sagrada Família to bylo vážně skvělé. Začíná se neobvykle týmovou časovkou a my budeme chtít dobře vykročit, abychom se dobře nastavili na další dny,“ uvedl Bittner.