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Cyklistika

Šampion Tour de France Froome ukončil kariéru


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Jednačtyřicetiletý britský jezdec závodil naposledy loni v srpnu. Pak se vážně zranil při pádu v tréninku. Před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví.

„Takhle jsem si konec nepředstavoval,“ uvedl Froome, kterému po minulé sezoně vypršela smlouva s týmem Israel-Premier Tech (nyní NSN).

Loni v srpnu po závodě Kolem Polska měl během tréninku v jižní Francii vážnou nehodu. Se zlomenými žebry, zkolabovanou plící a frakturou obratle ho vrtulník dopravil do nemocnice, kde se podrobil operaci.

„Bohužel, potkala mě ta nehoda. V tu chvíli mi bylo jasné, že je konec,“ přiznal rodák z Nairobi, k jehož úspěchům patří i dvě bronzové medaile z olympijských časovek v Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016.

Tour de France ovládl v letech 2013, 2015, 2016 a 2017. V roce 2018 zvítězil na Giru d'Italia a v letech 2011 a 2017 kraloval na Vueltě. Všechny tři Grand Tours vyhrálo jen osm cyklistů.

Těžké zranění Froome utrpěl v tréninku už v roce 2019, kdy skončil po nárazu do zdi ve vysoké rychlosti na takřka měsíc v nemocnici se zlomeninami krčního obratle, stehenní kosti, lokte, kyčle, hrudní kosti a žeber. Pak už se nikdy nedokázal vrátit do někdejší formy. Poslední ze svých 46 vítězství vybojoval v roce 2018 na Giru.

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