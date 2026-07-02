Vacek: Tour je splněný dětský sen, chci vyhrát etapu

Mathias Vacek míří na Tour de France a v sobotu v Barceloně se na start nejslavnějšího závodu planety postaví poprvé v kariéře, v životní formě a se smělými ambicemi. Účastí na „Staré dámě“ si splní sen a touží vyhrát alespoň jednu etapu nebo na sebe obléci bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce v celkovém pořadí. Vacek si vyzkouší i třetí Grand Tour, předloni debutoval na Vueltě, loni jel Giro d’Italia. Přímý přenos oficiálního představování týmů sledujte od 18:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Cítím obrovské nadšení. Pojedu Tour poprvé v životě, je to dětský sen. Tady doma mě zatím představa Tour nechává chladným. Asi se vše projeví až na místě po příletu do Španělska. Jsem v klidu, cítím se připravený. Určitě budu konkurenceschopný. Věřím v pěkné výsledky. A jsem přesvědčený, že nic není nemožné,“ prohlásil Vacek v rozhovoru pro server welovecycling.com.
Osobní ambice bude moct ale naplno rozvinout až teprve poté, co se přímo v Barceloně dozví detailně plány, které má pro závod jeho tým Lidl-Trek.
„Věřím, že nějaká šance na etapový výsledek přijde. Chtěl bych si alespoň na pár dnů obléknout bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce do pětadvaceti let. Vezl jsem ho na Giru i Vueltě. Samozřejmě nepůjde o snadný úkol, když jsou ve startovní listině Seixas a Del Toro. Hodně bude záležet už na týmové časovce, jakou volnost dostaneme k dojezdu do cíle. Každopádně v první řadě budu svědomitě plnit úkoly pro tým,“ zdůraznil Vacek.
Že je v předpovědích řazen po bok zmíněných dvou mladých hvězd jako jeden z hlavních kandidátů na bílý dres, ho nechává v klidu.
„Znám svoje kvality a vím, co jsem obětoval. Mám v sobě potenciál. Nepropadám přehnané euforii. Dostal jsem se na nynější úroveň díky tvrdé práci. Nepřipouštím si žádný tlak, jsme jen lidi. Snažím se vydat ze sebe maximum na každém závodě. A pokud to vyjde, ať už individuálně nebo týmově, je to sladké,“ podotkl Vacek.
Sám pro sebe má hranici spokojenosti vcelku jasně nastavenou. „Kdybych měl vyhranou etapu. A vezl třeba alespoň den bílý dres. Hlavně chci ukázat skutečnou formu, nechat na silnicích během jednadvaceti dnů všechno a odevzdat maximum pro tým, abychom byli úspěšní v boji o zelený dres i v celkovém pořadí,“ řekl Vacek.
Dobré příležitosti pro etapový triumf už si v itineráři našel. „Jenže těžko se dopředu něco říká. Podle mého předpokladu se hned druhý den závodu pojede hodně tvrdé tempo. Prostě půjdu den za dnem, budu maximálně otevřeně komunikovat s týmem, plnit si svoje úkoly a uvidíme,“ konstatoval Vacek.
Hlavní z jeho pohledu je nestresovat se věcmi, které nemůže ovlivnit. „Chci jít den po dni, užívat si kolo. Když vím, že je forma, tak výsledek přijde. A pak už si jen člověk musí opakovat: Nevzdávej se, nevzdávej se. Mám kolem sebe skvělé lidi. Beru si od nich to pozitivní,“ uvedl Vacek.
„A když to náhodou nejde v závodě ideálně, stejně se snažím myslet na hezké věci. Třeba jak půjdu na ryby nebo venčit na Šumavě psy. A to mi stačí k lepší náladě,“ nastínil své nastavení čtyřiadvacetiletý úřadující český šampion v časovce i silničním závodě.
Skvělou pohodu ukázal i v posledním týdnu, kdy si na mistrovství republiky suverénním způsobem vyjel v obou závodech shodně již třetí titul. Navázal na parádní vystoupení v etapách Kolem Švýcarska.
„Vím, co jsem odvedl v tréninku a jaká je moje forma. A zbytek neřeším, protože jde o věci, co nemohu ovlivnit,“ řekl Vacek.
S vidinou účasti na Tour také výrazně zhubnul, shodil přesně podle plánu tři a půl kilogramu. I proto, aby dokázal zápolit s nejlepšími vrchaři v pelotonu.
„Neztratil jsem žádnou sílu a přitom mám super váhu. Ve Švýcarsku jsem to ukázal. A stejně se chci prezentovat na Tour. Měl jsem v hlavě od začátku nastavené, že půjde o těžké období. V týmu mi připravili precizní nutriční program. Každé jídlo, každou jeho složku, si vážím. Přesně na gram. Nechci nic nechat náhodě. Nutriční specialista odvádí perfektní práci, já jsem stejně důsledný a precizní,“ řekl Vacek.