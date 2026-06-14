Cink při obhajobě triumfu v Leogangu nedojel do cíle

Ondřeji Cinkovi obhajoba loňského životního vítězství na Světovém poháru v Leogangu nevyšla. Po defektu a pádu závod v rakouském středisku nedokončil. Pro vítězství si dojel Francouz Adrien Boichis, mezi ženami Švédka Jenny Rissvedsová.
Cink se na závod dobře naladil devátým místem v pátečním short tracku, ale v cross country se mu tolik nedařilo. „Od poloviny závodu jsem začal dělat chyby ve sjezdech. Začínalo to dost vysychat a bylo to hodně kluzké. I když to vypadalo dobře, jel jsem v první desítce, ale po chybách přišel i defekt zadního kola. To jsme vyměnili a začínal jsem odznova. Snažil jsem se jet vyšší tempo a tím pádem jsem začal dělat ještě větší chyby. Pak to vyústilo v pád. Noha mě docela bolí. Proto jsem se rozhodl skončit,“ řekl Cink.
„V průběhu závodu jsem byl smířený s tím, že o vítězství asi nepojedu. Ale v mém případě by desítka byla skvělý výsledek. O to jsem chtěl bojovat. Nohy na to asi byly, ale bohužel podmínky mi v průběhu závodu moc neseděly. Na takovémhle kluzkém povrchu moc neumím a prostě se to ukázalo,“ konstatoval bronzový medailista z mistrovství světa v cross country z roku 2015.
Výsledky SP horských kol v Leogangu – cross country
Výsledky SP horských kol v Leogangu – cross country
Muži:
1. Boichis (Fr.) 1:21:09, 2. Martin (Fr.) -18, 3. Riley (USA) -45, 4. Avondetto (It.) -1:05, 5. List (Něm.) -1:14, 6. Flückiger (Švýc.) -1:39, .. 31. Sáska -5:30, 49. Zatloukal -8:56, Cink (všichni ČR) nedokončil.
Průběžné pořadí SP (po 3 z 9 závodů): 1. Martin 687, 2. Lillo 560, 3. Colombo (oba Švýc.) 513, 4. Boichis 454, 5. Püntener (Švýc.) 434, 6. Vidaurre (Chile) 387, .. 32. Cink 163, 53. Sáska 69, 71. Zatloukal 22.
Ženy
1. Rissvedsová (Švéd.) 1:25:29, 2. Pieterseová (Niz.) -56, 3. Kellerová -1:14, 4. Kollerová (obě Švýc.) -1:32, 5. Blunková (USA) -2:03, 6. Bertaová (It.) -2:28, .. 35. Holubová -10:42, 52. Čábelická (obě ČR) -2 kola.
Průběžné pořadí (po 3 z 9 závodů): 1. Rissvedsová 788, 2. Freiová (Švýc.) 708, 3. Stiggerová (Rak.) 561, 4. Kollerová 509, 5. Bertaová 468, 6. Blunková 442, .. 37. Holubová 111, 74. Tvarůžková (ČR) 22, 75. Čábelická 19.
Muži do 23 let: 1. Schehl (Něm.) 1:12:29, 2. Andre-Gallis -16, 3. Rouffiac (oba Fr.) -31, .. 23. Černý (ČR) -5:23.
Ženy do 23 let: 1. Corviová (It.) 1:12:22, 2. Schiblerová -1:17, 3. Halterová (obě Švýc.) -1:36, .. 16. Hanáková -5:30, 20. Spěšná -6:12, 37. Gottwaldová (všechny ČR) -10:21.