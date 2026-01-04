Kristýna Zemanová dojela v belgickém Zonhovenu osmá a zopakovala umístění z předchozího závodu Světového poháru v Dendermonde. V osmém dílu prestižního seriálu skončila neporazitelnost nizozemské hvězdy Lucindy Brandové, kterou předčila její krajanka Ceylin Del Carmen Alvaradová. Michael Boroš dosáhl díky 12. příčce nejlepšího výsledku v sezoně. I pátý start v tomto ročníku proměnil ve vítězství Nizozemec Mathieu van der Poel a posunul se do čela průběžného pořadí.
Alvaradová ukončila sérii Brandové, Zemanová byla znovu osmá. Boroš dojel mezi muži dvanáctý
Mistryně světa z roku 2020 zvítězila na náročné trati pokryté sněhem o 23 sekund před Brandovou. Třetí skončila další nizozemská závodnice Puck Pieterseová.
Zemanová ztratila na vítězku 2:28 minuty. Česká šampionka se i v šestém startu v sezoně Světového poháru probojovala do první desítky.
V průběžném pořadí zůstala Zemanová dvanáctá. Šestatřicetiletá Brandová vede už o 82 bodů před krajankou Aniek van Alphenovou a míří za čtvrtým celkovým triumfem ve Světovém poháru.
Van der Poel neměl v obtížném závodě konkurenci. Sedminásobný mistr světa zvítězil o 45 sekund před krajanem Tiborem del Grossem a vyhrál i devátý závod v sezoně, do kterého nastoupil. V cyklokrosu našel přemožitele naposledy předloni v lednu.
V Zonhovenu si dojel pro 48. vítězství ve Světovém poháru a jen dva triumfy mu scházejí k dostižení belgické legendy Svena Nyse.
Divoký pád měl dnes Nysův syn Thibau, který na sněhu přeletěl přes bariéru u trati a zlomil řídítka. Do cíle dorazil vítěz tří závodů aktuálního ročníku včetně úvodního podniku v Táboře až na 19. místě. Přesto udržel průběžné druhé místo, na nového lídra van der Poela ztrácí deset bodů.