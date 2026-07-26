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ŽIVĚ21. etapa Tour de France


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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21. etapa Tour de France
Zdroj: ČT sport

Letošní Tour de France končí. Posledních 89 kilometrů je na programu v Paříži, kde se bude závodit jak na Elysejských polích, tak na Montmartru. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

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