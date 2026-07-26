21. etapa Tour de France

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Letošní Tour de France končí. Posledních 89 kilometrů je na programu v Paříži, kde se bude závodit jak na Elysejských polích, tak na Montmartru. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Letošní Tour de France končí. Posledních 89 kilometrů je na programu v Paříži, kde se bude závodit jak na Elysejských polích, tak na Montmartru. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
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