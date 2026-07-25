Vítězem poslední horské etapy letošní Tour de France je Richard Carapaz. Ekvádorský cyklista vyhrál z úniku, když na posledních pěti kilometrech předstihl chybujícího Seppa Kusse. Tadej Pogačar, který v neděli popáté závod vyhraje, pomáhal svému týmovému kolegovi Isaacu del Torovi. Ten skončí na třetím místě celkově.
Závodníci přejeli stoupání Croix de Fer a Galibier, kde si v úniku Richard Carapaz definitivně zajistil puntíkovaný dres. Jasno už bylo také o zeleném trikotu, který patří Madsu Pedersenovi. Pak se závodilo dál, a to i o vítězství.
Čtveřice s Carapazem, Seppem Kussem, Jaiem Hindleym a Juanem Ayusem najela na závěrečné stoupání Sarenne s převahou tří a půl minuty před skupinou favoritů, v níž Tadej Pogačar pomáhal týmovému kolegovi Isaacu del Torovi. Společně se jim podařilo zbavit Paula Seixase a rozřešit tak situaci v soutěži jezdců do 25 let, která patří mladému Mexičanovi.
Na rozdíl od páteční etapy tentokrát Pogačar závodníkům v úniku radost nezkazil. Kuss přejel jako první vrchol Col de Sarenne a vypadalo to, že si jede pro vítězství. Jenže Američan nezvládl situaci psychicky, dvakrát spadl a jen sledoval, jak se kolem něj Ekvádorec prohnal. Nakonec dojel až třetí, neboť v samém závěru jej předjel také Remco Evenepoel.
Následovala s drobnou ztrátou dvojice Pogačar, del Toro.