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ŽIVĚ10. etapa Tour de France


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Tour de France – 10. etapa
Zdroj: ČT sport

Po volném dni znovu pokračuje Tour de France. Na programu je náročná horská etapa s téměř čtyřmi tisíci metry převýšení v Centrálním masivu. Ve žlutém dresu jede Tadej Pogačar. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

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