Začíná domácí ME v curlingu. Čeští muži chtějí zabojovat o semifinále

Čeští muži chtějí na domácím mistrovství Evropy v curlingu zabojovat o postup do semifinále, přeje si Lukáš Klíma. V novém formátu to znamená, že musí v šestičlenné skupině skončit nejhůře na druhé příčce. Evropský šampionát v curlingu se koná v Česku poprvé, až do neděle ho hostí Ostrava. Přímé přenosy zápasů sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
O evropský titul se utká dvanáct mužských a dvanáct ženských týmů. V každé kategorii jsou dvě šestičlenné skupiny, z nichž první dva týmy postoupí do víkendových bojů o medaile.
Na ty pomýšlejí čeští muži, kteří pod Klímovým vedením letos v únoru startovali na zimních olympijských hrách. V týmu je nově Vít Chabičovský, který pod pěti kruhy reprezentoval Česko s Julií Zelingrovou v kategorii smíšených dvojic.
Na loňském ME skončili čeští curleři šestí, před domácím publikem by chtěli výš. „Turnaj bude hodně těžký. Je nový systém, jsou dvě skupiny po šesti, postupují ze skupiny dva. My bychom chtěli bojovat o postup do play-off, chtěli bychom bojovat o tu dvojku. Bude to velmi těžké, ale to je to, s čím tam jedeme,“ uvedl Klíma.
V české skupině B jsou obhájci titulu Švédové i reprezentanti Švýcarska, kteří Seveřanům na posledním ME podlehli ve finále. Dále se Češi utkají se Španělskem, Norskem a Polskem.
Atmosféru velkého turnaje před domácím publikem čeští curleři zažili v roce 2017, kdy se v Plzni konala olympijská kvalifikace. „Hrálo se tam strašně příjemně, takže na kompletní české domácí kulisy se těšíme moc,“ uvedl Klíma. Premiérovou olympijskou účast řadí výše než ME na domácí půdě.
„To, že je to doma, znamená, že se na to těšíme více než na jiná mistrovství Evropy, ale je to v uvozovkách jen mistrovství Evropy, které se koná každoročně,“ poznamenal český skip.
Ženy, které byly loni na ME desáté, se pod vedením skipky Alžběty Zelingrové utkají ve skupině A s Němkami, Italkami, Lotyškami, Norkami a Švýcarkami. Titul i v této kategorii obhajují Švédky.