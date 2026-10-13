Už jen dva týdny chybí do začátku curlingového mistrovství Evropy. Šampionát bude poprvé hostit Česká republika, hrát se bude v Ostravě-Porubě a přímé přenosy odvysílá ČT sport a ČT sport Plus. Jak na tom jsou české týmy?
Tým reprezentantek prošel obměnou, skipkou je nově Michaela Baudyšová. A Češky už se těší, až turnaj konečně začne. „Bude to určitě velký zážitek, doufáme, že nás přijde podpořit co nejvíc diváků,“ říká Baudyšová v rozhovoru pro Českou televizi.
RT Torax Arena v Ostravě pojme přes tři tisíce diváků. „Hráli jsme už i před mnohem větším publikem. Nejvíc Čechů bylo na olympijské kvalifikaci v roce 2017 v Plzni, to byla hala pro 1500 diváků. Pokud se to tady podaří zaplnit, bude jich víc,“ usmívá se skip mužského týmu Lukáš Klíma.
Baudyšová tuší, že ME s sebou přinese o něco větší tlak než obvykle. Mění se také systém. „Na mistrovství světa se už nepostupuje z Evropy. Dříve bylo kvůli postupu důležité umístit se. Ale teď se postupuje z takzvaného mistrovství světa B,“ vysvětluje.
Spolu s Baudyšovou za tým vedený Karlem Kubeškou nastupují také Aneta Müllernová a Karolína Špundová „Všechny předchozí spoluhráčky mají děti, takže je pro ně těžké skloubit to se sportovním životem,“ říká Baudyšová.
„Rozhodly jsme se udělat obměnu a bude to náš první šampionát v novém složení. Snažíme se udělat maximum, abychom se sehrály, máme za sebou tři turnaje, teď budeme hrát v Praze čtvrtý a doufáme, že budeme dobře připraveny,“ přeje si Baudyšová.
Češky mají ve skupině Německo, Itálii, Lotyšsko, Norsko a Švýcarsko. Právě s tím začínají. „A pak hned Italky. Samozřejmě v tom play-off, abychom se kvalifikovaly, můžeme prohrát maximálně jeden zápas,“ tvrdí Baudyšová.
Dovolit si zaváhat moc nemohou ani muži. Až do loňského roku se hrával systém deset s deseti a každý s každým.
„To dávalo možnost trochu zaváhat. Když se něco nepovedlo na začátku, nestalo se toho tolik. Teď jsou to dvě skupiny po šesti, takže jen pět zápasů ve skupině. Potřebujeme vyhrát aspoň čtyři zápasy,“ doplňuje Klíma. V jeho týmu skončil Radek Boháč, jehož nahradil Vít Chabičovský.
„Pro diváky, kteří se chtějí přijít podívat, by mohlo být zajímavé pustit si nějaký zápas z olympiády, který je krásně komentovaný,“ chválí Baudyšová.
„Je tam vidět taktika, jak hráči přemýšlí. S Českým olympijským výborem jsme také natáčeli sérii videí, kde vysvětlujeme základy curlingu,“ dodává.