Curling

Evropský curling v Ostravě se blíží. Dráhy připraví ledař z Kanady, přibližují organizátoři

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před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Řeřicha a Baudyšová o přípravě ME v curlingu
Zdroj: ČT sport

Mistrovství Evropy v curlingu je už za rohem. Hrát se bude poprvé v Česku, a to v Ostravě. A plné ruce práce má kromě curlerů samotných také organizační tým. Co se v RT Torax Areně v Porubě chystá? Přímé přenosy z ME odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.

„Je to obrovská radost. V Česku jsou jen čtyři haly, kde se curling hraje. V Ostravě se dá hrát na vrcholové úrovni poslední rok. Je to obrovský svátek a těšíme se, že ostravský curling bude na vzestupu,“ říká v rozhovoru pro ČT sport Jakub Řeřicha z realizačního týmu šampionátu.

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Curleři Baudyšová a Klíma před startem ME v Ostravě
Zdroj: ČT sport

Zásadní je podle něj připravit dráhy pro curlery. „Curlingový led je zcela zásadně odlišný od hokeje. Musí být rovný, škrábe se ruční rolbou, musí se nakropit, aby vůbec kámen urazil dráhu, kterou má, což je přes čtyřicet metrů. Upravuje se speciálně na každý zápas,“ vysvětluje Řeřicha.

Světová curlingová federace má přímo své ledaře, kteří se o dráhy starají. „Ostravskou halu chystá náš ledař, ale jinak přijede ledař z Kanady, který bude upravovat led přímo pro mistrovství Evropy,“ dodává Řeřicha.

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Čeští curleři o přípravě na domácí ME
Zdroj: ČT sport

„V hokejové hale se dá připravit ještě lepší led než v curlingové hale. Ledaři mají trochu složitější práci ohledně proudění vzduchu, aby byl led kvalitní,“ tvrdí skipka Michaela Baudyšová.

Hala bude podle řeřichy připravena na 27. října, kdy ME startuje. „Vše bude nachystáno na první zápas. Pečovat se bude zejména o led, příprava bude trvat minimálně čtyři dny. Pořád jsou nějaké lístky, kdo má chuť, přijďte podpořit kluky a holky,“ zve Řeřicha k návštěvě Ostravy-Poruby.

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