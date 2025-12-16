Zelingrové s Chabičovským se v kvalifikaci daří, mají třetí vítězství

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si ve čtvrtém utkání olympijské kvalifikace smíšených dvojic curlerů v kanadské Kelowně připsali třetí vítězství. Ve skupině A porazili finský pár Markus Sipilä, Lotta Immonenová 7:6 především díky vydařenému šestému endu.
Češi v něm uhráli abnormálně vysoký počet pěti bodů. Díky tomu šli do posledního, osmého s náskokem dvou bodů. Seveřani v něm měli v bodovaných pozicích právě dva své červené kameny, Zelingrové se ale závěrečným pokusem podařilo dostat jeden z nich mimo prostor cílových kruhů a Češi zvítězili 7:6. Na dodatečné olympijské kvalifikaci v Kanadě tak mají bilanci tří výher a jedné prohry.
V tabulce se čeští reprezentanti dělí o druhé místo s Tureckem. První jsou se stoprocentní bilancí čtyř vítězství Korejci. Dalšími soupeři Zelingrové a Chabičovského budou večer Lotyši Katrina Gaiduleová a Roberts Buncis, kteří mají na kontě dvě výhry i porážky.
V Kelowně usiluje 16 dvojic o dvě postupová místa na olympijské hry v Miláně. Ze dvou skupin projdou do nadstavby vždy dva páry. Vítězové skupin si spolu zahrají o postup na olympijský turnaj, poražený celek z tohoto zápasu nastoupí proti lepšímu ze souboje týmů z druhých míst.
Pod pěti kruhy bude v Itálii startovat mužský tým Lukáše Klímy, který si účast zajistil už na dubnovém mistrovství světa. Ženy se skipkou Hanou Synáčkovou minulý týden v Kelowně neuspěly v kvalifikaci. V roce 2022 v Pekingu obstarali českou olympijskou premiéru curlingu Tomáš a Zuzana Paulovi, kteří obsadili v mixu šesté místo.