Blízko k play-off mají v olympijské kvalifikaci smíšených dvojic curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Ti v kanadské Kelowně porazili v předposledním utkání základní části 8:4 Německo. K postupu česká dvojice potřebuje v závěrečném duelu skupiny A zdolat dosud neporaženou Koreu, která má už jistou účast v nadstavbě.
Čeští curleři zdolali i Němce a čeká je neporažená Korea
Čechům v úterý s Německem nevyšel úvod, po dvou endech prohrávala 0:3. Ve třetím endu ale Zelingrová vyrovnala a nasměrovala tým za pátým vítězstvím z šesti utkání.
Zelingrová s Chabičovským před závěrečným kolem drží s bilancí 5-1 druhou pozici, play-off ale jisté nemají. Na závěr je čeká stoprocentní Korea a šanci na postup má také aktuálně třetí Japonsko s bilancí 4-2. Právě s ním zaznamenali Češi jedinou porážku na turnaji, navíc Japonsko už má jistou kontumační výhru v posledním utkání proti Rakousku, jež kvůli nemoci ze soutěže odstoupilo.
V Kelowně se hraje o dvě postupová místa na olympijské hry v Miláně. Ze dvou skupin projdou do nadstavby vždy dva páry. Vítězové skupin si spolu zahrají o postup na olympijský turnaj, poražený celek z tohoto zápasu nastoupí proti lepšímu ze souboje týmů z druhých míst.
Pod pěti kruhy bude v Itálii startovat mužský tým Lukáše Klímy, který si účast zajistil už na dubnovém mistrovství světa. Ženy se skipkou Hanou Synáčkovou minulý týden v Kelowně neuspěly v kvalifikaci. V roce 2022 v Pekingu obstarali českou olympijskou premiéru curlingu Tomáš a Zuzana Paulovi, kteří obsadili v mixu šesté místo.